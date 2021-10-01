У Луцьку оголосили конкурс на пам’ятник Степанові Бандері

Степан Бандера

У Луцьку оголосили конкурс проєктів пам’ятника політичному діячеві, борцю за незалежність України Степанові Бандері.

Про це інформує пресслужбу міської ради.

“Метою конкурсу є визначення кращого ескізного проєкту пам’ятника Степану Бандері, який був би гідним вшануванням та створенням неповторного образу борця за незалежність України, та гармонійного вирішення благоустрою прилеглої території”, – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, конкурс проводитиметься з 20 жовтня 2021 року до 20 березня 2022 року. Проєкти прийматимуть з 1 листопада 2021 року до 17.00 11 січня 2022 року.

Призовий фонд становить 45 тис. грн. Зокрема за перше місце передбачається 20 тисяч, за друге – 15 тис. та 10 тисяч – за третє.

Місцем встановлення пам’ятника Степану Бандері визначили сквер між будинками 16-а та 24 на вул. Лесі Українки.

Як відомо, в Україні встановлено понад 40 пам’ятників Бандері і його погрудь.

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