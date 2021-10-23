80-та десантно-штурмова бригада заспівала пісню “Батько наш Бандера” і передала естафету далі. ВІДЕО

Скріншот із відео

Військовослужбовці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України заспівали вірусну пісню “Батько наш Бандера”.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба військової частини в п’ятницю, 22 жовтня.

“Національно-патріотичне виховання дітей – невід’ємна частина формування нації! Народженні вільними, вже сьогодні чітко висловлюють свою позицію. Ми – військовослужбовці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ, дякуємо юному поколінню за прославлення українських цінностей та підтримуємо їх!”, – наголошують військові.

Армійці заспівали пісню та запросили приєднатися до свого роду флешмобу побратимів із миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ.

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