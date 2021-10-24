“Ми за Україну вчимось воювати”: львівські ліцеїсти для флешмобу видозмінили текст пісні про Бандеру. ВІДЕО

Львівський державний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут долучився до всеукраїнського флешмобу “Батько наш Бандера”.
Про це “Новинарні” повідомив ліцеїст другого курсу Матвій Коваль.
“Наш ліцей також взяв участь у флешмобі “Батько наш Бандера”. Ми не могли оминути увагою такі патріотичні починання школярів і вирішили підтримати їх та додали від себе ті слова, які актуальні для нас і нашого вибору а саме – військового шляху”, – розповів Матвій Коваль.
Він поширив відео, на якому показано, як ліцеїсти на плацу співають популярну пісню “Батько наш – Бандера, Україна – мати”, при цьому наступні рядки видозмінено: “Ми за Україну вчимось воювати”.
Як інформувала “Новинарня“, в Україні набуває розвитку флешмоб “Батько наш Бандера”, який почався з молодіжної соцмережі TikTok. Молодь записує відео під повстанську пісню “Батько наш Бандера”, або ж хлопці й дівчата самі виконують цю вірусну пісню, танцюють під її мелодію тощо.
Флешмоб стартував у Львові, після чого під вірусну пісню станцювали дівчата у Слов’янську Донецької області.
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