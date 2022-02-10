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Війна з РФ у 2014-2020 роках коштувала Україні $280 млрд, – CEDR

10/02/2022 21:31

Загальний обсяг невиробленої в Україні продукції у 2014-2020 роках унаслідок конфлікту з Російською Федерацією сягає 280 млрд доларів, тобто до 40 млрд доларів щороку.

Про це йдеться у новому звіті Центру економічних і бізнес-досліджень (CEDR), інформує “Економічна правда”.

“Центр економічних і бізнес-досліджень приходить до висновку, що загальний обсяг невиробленої в Україні продукції у 2014-2020 роках внаслідок конфлікту з Росією дорівнює 280 млрд доларів США – до 40 млрд доларів США щороку, що становить 19,9% ВВП України доконфліктного рівня”, – йдеться у повідомлені.

У звіті йдеться, що лише окупація Криму у 2014 році коштувала Україні до 58 млрд дол. невиробленого ВВП.

А тривалий конфлікт на Донбасі – до 14,6 млрд доларів на рік у період з 2014 по 2020 рік.

“Конфлікт мав серйозний вплив на торгівлю та інвестиції, призвів до значних втрат активів та недоотримання податкових надходжень”, – наголошують в Центрі економічних і бізнес-досліджень.

“Конфлікт, який фактично розпочався у 2013 році із значного політичного та економічного тиску на Україну через її прагнення укласти Угоду про асоціацію з ЄС, починаючи з 2014 року, щорічно коштував Україні 19,9% її ВВП доконфліктного рівня”, – йдеться у звіті.

Втрати на Донбасі, де конфлікт триває, загалом становлять до 102 млрд доларів США, або до 14,6 млрд доларів США щороку.

“Тільки анексія Криму в 2014 році призвела до втрати Україною до 8,3 млрд доларів США щороку”, – додає CEDR.

“Звіт підтверджує, що тривалий конфлікт спричинив істотний вплив на економіку України. Він мав наслідком зниження довіри інвесторів до її економіки, що, своєю чергою, призвело до втрати 72 млрд доларів США інвестицій або до 10,3 млрд доларів США щорічно.

Водночас постійне зниження експорту призвело до загальних втрат країни у розмірі до 162 млрд доларів США за період з 2014 по 2020 рік.

Сукупні втрати основних фондів для України в Криму та на Донбасі від знищення або пошкодження активів становлять 117 млрд доларів США”, – підкреслили в CEDR.

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