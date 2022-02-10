Україна втратила позиції в Індексі демократії, – EIU

Україна перемістилася нижче в Індексі демократії за версією аналітичного відділу видання Economist Intelligence Unit.

Як передає “Радіо Свобода”, список оприлюднили в четвер, 10 лютого.

За висновками авторів звіту, Україна ділить із Мексикою 86 місце в рейтингу, набравши 5,57 балів.

Оцінка складається з оцінок України за такими показниками:

виборчий процес та плюралізм – 8,25;

функціонування уряду – 2,36;

участь у політичному житті – 6,67;

політична культура – 5;

цивільні свободи – 5,59.

У коментарі до звіту автори вказують на те, що показники України та Грузії погіршилися у той час, коли інші “гібридні режими” регіону – Вірменія та Боснія й Герцеговина – покращили позиції.

Згідно з документом, українські результати “показали найбільш різне падіння через чотирьох європейських країн” у категорії “гібридних режимів” у східній Європі.

“Показники України знизилися частково внаслідок посилення напруги з Росією. Уряд, який функціонує під прямою військовою загрозою, зазвичай обмежує демократичні процеси на користь централізації влади в руках виконавчої влади та безпекового чи військового апарату, аби гарантувати публічну безпеку. В Україні армія відігравала більш помітну роль у 2021-му і мала більше впливу на ухвалення політичних рішень. Урядова політика також стала менш прозорою», – йдеться в звіті.

Країни з оцінкою нижче за шість балів вважаються “гібридними режимами”. Нижче за них у класифікації – “авторитарні режими”, вище – “недосконалі демократії” та “повні демократії”.

За підсумками 2020 року Україна мала 5,81 балів і була на 79 місці. Відтак вона продовжує втрачати позиції після максимуму за останні кілька років, досягнутого в 2019-му році – 5,9 балів.

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