Соціологічні підсумки-2021: матеріальне становище погіршилося для половини українців, а головна перемога – Усик

За результатами всеукраїнського опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг”, для 53% українців відчуття впевненості у майбутньому погіршилося за 2021 рік. Для 30% – воно не змінилось і тільки для 14% – покращилося.
Такі цифри оприлюднені в пресрелізі “Рейтингу” в середу, 22 грудня.
“На думку більшості, політична та економічна ситуація в Україні погіршилась за останній рік: так відповіли 63% і 70% відповідно. Близько 20% вважають, що ситуація не змінилась, для 12% – покращилась політична ситуація, для 8% – економічна”, – ідеться у звіті.
Матеріальне становище родини для 50% – погіршилось у 2021 році, для 40% – не змінилось, лише для 9% – покращилось.
“Попри скептичні відповіді, порівняно з груднем 2018 року оцінки політичного й економічного становища дещо покращились. Найбільш оптимістично оцінюють зміни у всіх цих сферах мешканці столиці та наймолодші опитані”, – зазначають соціологи “Рейтингу”.
Три головні досягнення України в 2021 році – це перемога боксера Олександра Усика (35%), успіхи українських паралімпійців на Паралімпіаді в Токіо (32%) та програма “Велике будівництво” (31%).
Ще близько 20% опитаних назвали “головними перемогами” розширення послуг додатку “Дія”, масову вакцинацію та вихід футбольної збірної України до чвертьфіналу Євро-2020.
По 15% обрали “основними перемогами” виступ українських спортсменів на Літніх Олімпійських іграх та реалізацію норми закону про обслуговування українською мовою.
13-14% вважають основним досягненням ухвалення закону “про олігархів” та санкції проти Медведчука.
Ще 7-9% обрали досягненням старт ринку земель й договір про “відкрите небо” з ЄС, 4-5% – “Кримську платформу” й виступ гурту “Go A” на пісенному конкурсі “Євробачення”.
Лише 2% сказали, що жодних досягнень в цьому році не було.
Дороги та цифрові технології – сфери, де українці побачили найбільше покращення протягом останнього року. Більше 60% опитаних відзначили покращення протягом останнього року стану доріг. Позитивні зрушення у цифрових технологіях в державній сфері (додаток “Дія”) відзначили майже половина опитаних (28% не змогли оцінити)”, – сказано у пресрелізі.
Близько половини опитаних – 51% – не побачили змін за рік у розв’язанні питання війни на Донбасі (34% зазначили про погіршення, 19% – покращення).
42% українців бачить незмінною боротьбу з корупцією (для 37% є погіршення, 24% – покращення).
40% українців бачать погіршення міжнародного іміджу країни (покращення – 20%; ще для 28% – відсутність змін).
У безпеці на дорогах бачать погіршення 41% (34% – відсутність змін, 19% – покращення), у якості медичного обслуговування – 45% (31% – відсутність змін, 17% – покращення), у якості освіти – 40% (28% – відсутність змін, 12% – покращення).
48% вказали на відсутність змін у таких сферах, як стабільність курсу гривні та свобода слова і демократія.
При цьому більшість відчули погіршення в ситуації з тарифами на комунальні послуги (80%) та з цінами на основні товари і ліки (90%).
Близько половини опитаних побачили погіршення у можливості знайти роботу (29% – відсутність змін, 11% – покращення) та якості житлово-комунальних послуг (37% – відсутність змін, 9% – покращення).
Терміни проведення опитування: 16-18 грудня 2021 р. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.
Читайте також:
Усик святкував чемпіонський титул у російській футболці “Русь православная”. ФОТО
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!
У грудні рейтинг президента Зеленського і його партії “Слуга народу” не знизилися, а, навпаки, дещо зросли. Про це свідчать результати опитування, оприлюдненого Соціологічною групою “Рейтинг” у середу, 22 грудня....
Соціологічні підсумки-2021: матеріальне становище погіршилося для половини українців, а головна перемога – Усик
Львівська та Рівненська облради закликали називати Росію Московією
Фракція “Слуга народу” засудила хамство Галушка до поліцейських. Але згадала шантаж Авакова
Тренер збірної Петраков розповів, чому перейшов на українську мову
У Львові попрощаються з десантником 80-ї бригади Русланом Янковським, який загинув у боях за Луганський аеропорт
На відстані 200 км від кордонів України перебуває понад 122 тисячі російських військових, – РНБО
Громадські діячі закликали не підтримувати зміни до закону про кінематографію через антиукраїнські норми
“Новинарня“ – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.
Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.
У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.
Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/
Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.
Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon
При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні
Головний редактор: Дмитро Лиховій
Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com
+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02