Соціологічні підсумки-2021: матеріальне становище погіршилося для половини українців, а головна перемога – Усик

Боксер Олександр Усик святкує здобуття чемпіонських поясів WBA (Super), IBF, WBO та IBO у важкій вазі 25 вересня 2021 у Лондоні

За результатами всеукраїнського опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг”, для 53% українців відчуття впевненості у майбутньому погіршилося за 2021 рік. Для 30% – воно не змінилось і тільки для 14% – покращилося.

Такі цифри оприлюднені в пресрелізі “Рейтингу” в середу, 22 грудня.

“На думку більшості, політична та економічна ситуація в Україні погіршилась за останній рік: так відповіли 63% і 70% відповідно. Близько 20% вважають, що ситуація не змінилась, для 12% – покращилась політична ситуація, для 8% – економічна”, – ідеться у звіті.

Матеріальне становище родини для 50% – погіршилось у 2021 році, для 40% – не змінилось, лише для 9% – покращилось.

“Попри скептичні відповіді, порівняно з груднем 2018 року оцінки політичного й економічного становища дещо покращились. Найбільш оптимістично оцінюють зміни у всіх цих сферах мешканці столиці та наймолодші опитані”, – зазначають соціологи “Рейтингу”.

Три головні досягнення України в 2021 році – це перемога боксера Олександра Усика (35%), успіхи українських паралімпійців на Паралімпіаді в Токіо (32%) та програма “Велике будівництво” (31%).

Ще близько 20% опитаних назвали “головними перемогами” розширення послуг додатку “Дія”, масову вакцинацію та вихід футбольної збірної України до чвертьфіналу Євро-2020.

По 15% обрали “основними перемогами” виступ українських спортсменів на Літніх Олімпійських іграх та реалізацію норми закону про обслуговування українською мовою.

13-14% вважають основним досягненням ухвалення закону “про олігархів” та санкції проти Медведчука.

Ще 7-9% обрали досягненням старт ринку земель й договір про “відкрите небо” з ЄС, 4-5% – “Кримську платформу” й виступ гурту “Go A” на пісенному конкурсі “Євробачення”.

Лише 2% сказали, що жодних досягнень в цьому році не було.

Дороги та цифрові технології – сфери, де українці побачили найбільше покращення протягом останнього року. Більше 60% опитаних відзначили покращення протягом останнього року стану доріг. Позитивні зрушення у цифрових технологіях в державній сфері (додаток “Дія”) відзначили майже половина опитаних (28% не змогли оцінити)”, – сказано у пресрелізі.

Близько половини опитаних – 51% – не побачили змін за рік у розв’язанні питання війни на Донбасі (34% зазначили про погіршення, 19% – покращення).

42% українців бачить незмінною боротьбу з корупцією (для 37% є погіршення, 24% – покращення).

40% українців бачать погіршення міжнародного іміджу країни (покращення – 20%; ще для 28% – відсутність змін).

У безпеці на дорогах бачать погіршення 41% (34% – відсутність змін, 19% – покращення), у якості медичного обслуговування – 45% (31% – відсутність змін, 17% – покращення), у якості освіти – 40% (28% – відсутність змін, 12% – покращення).

48% вказали на відсутність змін у таких сферах, як стабільність курсу гривні та свобода слова і демократія.

При цьому більшість відчули погіршення в ситуації з тарифами на комунальні послуги (80%) та з цінами на основні товари і ліки (90%).

Близько половини опитаних побачили погіршення у можливості знайти роботу (29% – відсутність змін, 11% – покращення) та якості житлово-комунальних послуг (37% – відсутність змін, 9% – покращення).

Терміни проведення опитування: 16-18 грудня 2021 р. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.

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