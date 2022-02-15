“Вторгнення явно можливе”. Байден виступив із заявою щодо ситуації на кордоні України. ВІДЕО

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Президент США Джо Байден, відповідно до анонсів, 15 лютого о 22:30 за київським часом виступив зі зверненням щодо безпекової ситуації навколо України.

“Сполучені Штати готові до всього, що б не відбулося. Ми готові з дипломатичними зусиллями, ми вже докладаємо їх у відносинах із Росією та з нашими союзниками в Європі. І ми готові до рішучих дій у випадку агресії РФ”, – заявив президент.

Він розповів про свою розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, ще раз висловивши готовність розв’язати кризу “дипломатією високого рівня”.

“Ми з Путіним домовилися продовжувати дипломатичні зусилля. Учора російський уряд офіційно підтвердив це. Я погоджуюся”, – сказав глава Білого дому (переклад “Голосу Америки”).

Зі слів Байдена, Сполучені Штати висунули конкретні пропозиції зі зміцнення безпеки в Європі, задля прозорості і стабільності. “Це стосується всіх сторін, як НАТО, так і Росії”, – зазначив він.

Водночас Байден наголосив: “Ми не поступимося основними принципами – країни мають право на суверенітет і територіальну цілісність. У них є свобода обирати власний курс, право обирати альянси, з ким себе пов’язувати” (читай – Україна вільна у виборі НАТО – “Н”).

Також він заявив про “право народів обирати свою свободу” та неприпустимість змінювати силою зброї кордони країн-сусідів.

“Залишається багато можливостей для деескалації. Поки є надія на дипломатичне рішення, на відмову від застосування зброї, запобігання людських страждань – ми будемо йти цим шляхом”, – заявив президент США.

Він зазначив, що США наразі не можуть перевірити достовірність заяв Москви про те, що деякі підрозділи ЗС РФ повертаються із полігонів поруч із кордонами України до місць постійної дислокації.

Натомість Байден акцентував на 150 тисячах російських військових, які перебувають біля кордонів України в РФ та в Білорусі.

“Вторгнення є явно можливим. І тому ми знову закликаємо американців негайно полишити Україну”, – наголосив президент, нагадавши про перебазування посольства США до Львова.

Глава Білого дому наголосив, що нині союзники США по НАТО є більш рішучими, ніж будь-коли, і ціна нового вторгнення Росії буде величезною. Кремль зіткнеться із сильним міжнародним засудженням. США та їхні партнери готові запровадити серйозні санкції у фінансовому секторі та заходи експортного контролю, які не стали запроваджувати проти РФ у 2014 році.

Президент США заявив, що головні російські фінансові інституції та ключові галузі промисловості будуть під сильним тиском, а Росія більше не зможе бути конкурентоспроможною в економічній сфері. Крім того, в разі нового вторгнення газопровід “Північний потік-2” не буде введений в експлуатацію.

За словами Джо Байдена, ці заходи вже готові й будуть запроваджені одразу після можливого наступу військ РФ на територію України.

При цьому Байден підкреслив, що США не мають планів розміщувати ракети в Україні.

“Громадяни Росії, знайте, ви не є нашою ціллю чи ворогом. І ми хочемо запобігти цій кривавій війні РФ з Україною”, – сказав він, нагадавши, що в Другій світовій війні США і росіяни були союзниками.

За його словами, то була війна з необхідності, а тепер, якщо РФ нападе на Україну, це буде “війна з примхи”.

“Не обманюйте себе. США будуть захищати територію НАТО. Бо напад на одну країну НАТО – це означає напад на всіх. Стаття 5 Північноатлантичного договору є священною”, – сказав Джо Байден, нагадавши, що Вашингтон уже посилив східний фланг Альянсу своїми військовими.

“Якщо Росія піде на вторгнення – ми далі посилимо нашу присутність. (…) Це вплине і на ситуацію всередині нашої країни. Американці зрозуміють, що захист демократії вимагає відданості“, – додав він.

Байден припустив, що в таких умовах можливе здорожчання енергоресурсів, і це потребує додаткових антикризових заходів для захисту споживачів.

“Ми не хочемо прямого протистояння з Росією. Але чітко кажу: якщо Росія нападе на американців, на українців – наша відповідь буде потужна”, – заявив президент США, наголосивши, що “це про захист цінностей”.

Він також висловив готовність відповісти на “асиметричні заходи” РФ, наприклад, хакерські атаки в кіберсфері.

“Ми прагнемо дипломатичного рішення. Але якщо Росія зробить інший вибір – ми готові. І звісно, Росія заплатить ціну”, – закінчив Байден.

Він пішов, не відповідаючи на питання журналістів у залі.

Виступ Джо Байдена відбувся після того, як британські таблоїди з посиланням на “джерела у США” назвали навіть точний час вторгнення військ РФ в Україну: “Третя година ночі 16 лютого”.

Західні партнери України дуже стурбовані планами масштабного наступу РФ і попереджають про запровадження жорстких санкцій проти Москви.

Передісторія

Наприкінці жовтня 2021 року американські ЗМІ, зокрема The Washington Post i Politico, оприлюднили дані, що свідчать про концентрацію Росією військ та військової техніки біля кордонів з Україною. Крім того, супутникові знімки, зроблені Maxar Technologies, продемонстрували накопичення російських військ та озброєнь біля міста Єльня у Смоленській області.

Цю інформацію спершу заперечили в ГУР Міноборони та РНБО України, зазначивши, що це “свідома дезінформація”. Українські силовики дали зрозуміти, що йдеться про звичну присутність російських військ неподалік кордонів України.

Однак 6 жовтня речник Пентагону офіційно підтвердив “незвичайну” концентрацію військ РФ біля кордону України. Про це повідомили представників офіційного Києва під час їхнього візиту до Вашингтона.

Речник Кремля Дмитро Пєсков називав “безпідставним нагнітанням напруженості” інформацію у західних ЗМІ про “плани РФ щодо вторгнення на територію України” та заявляв, що це “внутрішня справа Росії”.

Міністр оборони України Олексій Резніков у США 19 листопада заявив, що не вірить у “великий наступ Росії”.

21 листопада вийшло інтерв’ю начальника ГУР МОУ Кирила Буданова американському військовому виданню, який наголосив, що Росія сконцентрувала понад 92 тисячі військовослужбовців біля кордонів з Україною, а масштабне вторгнення з трьох напрямків готується на січень-лютий 2022 року.

3 грудня міністр оборони Резніков заявив у Раді, що Російська Федерація може досягнути найбільшої готовності для ескалації агресії проти України наприкінці січня 2022 року.

17 грудня 2021 року міністерство закордонних справ Росії опублікувало проєкти договору зі США та угоди з НАТО про так звані “гарантії безпеки”, яких вимагає Володимир Путін. Зокрема йдеться про неприпустимість розширення НАТО, заборону на розміщення зброї НАТО і проведення навчань у Східній Європі включно з Україною тощо. 15 грудня Москва передала ці вимоги американській стороні.

Вимоги є неприйнятними не лише для України, а й для країн-членів НАТО у Східній та Південній Європі.

Прессекретар МЗС України Олег Ніколенко наголосив, що лише Україна та члени НАТО мають право визначати вектор подальшого розвитку своїх відносин, зокрема і в питанні набуття Україною членства в Альянсі.

10-13 січня в Женеві, Брюсселі та Відні відбулися переговори щодо російських вимог на рівнях США-РФ, НАТО-РФ та ОБСЄ. Однак вони були безрезультатними. США і НАТО відкинули російські вимоги щодо “гарантій безпеки”. Росіяни не погодилися на деескалацію біля кордонів України.

Також РФ висуває до України вимоги щодо прямих переговорів з ОРДЛО і реалізації “особливого статусу Донбасу”. Російська пропаганда говорить про нарощування українських військ нібито для вторгнення в ОРДЛО за сприяння Заходу.

На цьому тлі США заявляють про готовність застосувати проти РФ “небачені досі” санкції та ухвалили рішення про додаткову військову допомогу Києву в розмірі 200 млн доларів.

З початку ескалації західні союзники прислали в Україну десятки літаків із летальною зброєю, боєприпасами для ЗСУ тощо.

У західних ЗМІ з посиланням на дані розвідки неодноразово з’являлися попередження про ймовірні дати і напрямки ударів РФ.

24 січня Держдепартамент США на тлі загрози масштабної військової агресії РФ зобов’язав членам сімей американських дипломатів повернутися додому з України, а також дозволив повернення до Штатів додаткового персоналу посольства в Києві. Надалі Велика Британія й Австралія також оголосили про евакуацію частини своїх працівників та їхніх родин із посольств у Києві. Водночас країни ЄС заявляли, що не бачать такої потреби.

Військово-політичне керівництво України багато разів заявляло, що страх нападу перебільшений. Експерти наводили конкретні аргументи про те, що накопичених сил РФ недостатньо для масштабного наступу.

Британське видання The Guardian, німецький Spiegel та американське Politico сповістили, нібито президент США Джо Байден повідомив керівникам НАТО та Євросоюзу в телефонній розмові, що президент Росії Володимир Путін прийняв рішення розпочати масштабне вторгнення в Україну протягом найближчих кількох днів. Атака може початися з повітряних ударів. Була названа дата 16 лютого.

11 лютого посольства Великої Британії, Латвії, Данії, Ізраїлю, Естонії, Норвегії, Японії та Південної Кореї офіційно оприлюднили інструкції для своїх громадян із закликом “чим скоріше” виїхати за межі України. Невдовзі до них приєдналися Фінляндія, Нова Зеландія, Чорногорія, Північна Македонія, Австралія та ще багато країн.

В наступні дні диппредставництва США і Великої Британії переїхали з Києва до Львова.

Також США, Британія й Канада вивезли своїх військових інструкторів з України

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