США також вирішили прибрати з України своїх інструкторів

Міністр оборони США Ллойд Остін розпорядився тимчасово вивести з України американських інструкторів на тлі загрози масштабного вторгнення РФ.

Про це в суботу, 12 лютого, повідомив у твіттері речник Пентагону Джон Кірбі.

Він зазначив, що глава Пентагону насамперед дбає про безпеку військовослужбовців, та наголосив, що США “залишаються відданими відносинам з українськими Збройними силами”.

Журналіст The Washington Post опублікував заяву Кірбі, згідно з якою Україну залишать 160 членів нацгвардії Флориди, які перебували на території країни з кінця листопада та інструктували українських військових. Їх буде передислоковано до іншого місця в Європі.

News —> US will pull out the small contingent of American troops who’ve been in Ukraine. Statement here from Pentagon spox John Kirby: pic.twitter.com/zMeCL2KAtY

— Andrew deGrandpré (@adegrandpre) February 12, 2022