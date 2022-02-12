СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
4501182 +38212
Летальні випадки:
102668 +265
Одужали:
3770769 +19943
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 18993661 (+72764). Оновлено: 08:10 12.02.2022
Home / Війна / США також вирішили прибрати з України своїх інструкторів

США також вирішили прибрати з України своїх інструкторів

12/02/2022 20:39

Міністр оборони США Ллойд Остін розпорядився тимчасово вивести з України американських інструкторів на тлі загрози масштабного вторгнення РФ.

Про це в суботу, 12 лютого, повідомив у твіттері речник Пентагону Джон Кірбі.

Він зазначив, що глава Пентагону насамперед дбає про безпеку військовослужбовців, та наголосив, що США “залишаються відданими відносинам з українськими Збройними силами”.

Журналіст The Washington Post опублікував заяву Кірбі, згідно з якою Україну залишать 160 членів нацгвардії Флориди, які перебували на території країни з кінця листопада та інструктували українських військових. Їх буде передислоковано до іншого місця в Європі.

Кірбі також зазначив, що передислокація “не означає, що рішучість США підтримувати ЗСУ змінилася”, але дозволить забезпечити “захист союзників і стримування агресії”.

Раніше цього ж дня парламентський заступник міністра з питань збройних сил Великої Британії Джеймс Гіппі повідомив, що британські інструктори, які проводили навчання з українськими військовими, залишать Україну цими вихідними, 12-13 лютого.

Читайте також:
“Welcome to hell!” Міністр оборони і Головнокомандувач видали заяву на тлі загрози нападу росіян

Унікальних переглядів: 116
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

На “Євробачення-2022” від України поїде Аліна Паш: результати нацвідбору

На пісенному конкурсі “Євробачення-2022” Україну представлятиме виконавиця Аліна Паш із піснею “Тіні забутих предків”. Такими є результати фіналу національного відбору на Євробачення, що відбувся ввечері в суботу, 12 лютого. Трансляція...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse