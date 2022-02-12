США також вирішили прибрати з України своїх інструкторів

Міністр оборони США Ллойд Остін розпорядився тимчасово вивести з України американських інструкторів на тлі загрози масштабного вторгнення РФ.
Про це в суботу, 12 лютого, повідомив у твіттері речник Пентагону Джон Кірбі.
Він зазначив, що глава Пентагону насамперед дбає про безпеку військовослужбовців, та наголосив, що США “залишаються відданими відносинам з українськими Збройними силами”.
Журналіст The Washington Post опублікував заяву Кірбі, згідно з якою Україну залишать 160 членів нацгвардії Флориди, які перебували на території країни з кінця листопада та інструктували українських військових. Їх буде передислоковано до іншого місця в Європі.
News —> US will pull out the small contingent of American troops who’ve been in Ukraine. Statement here from Pentagon spox John Kirby: pic.twitter.com/zMeCL2KAtY
— Andrew deGrandpré (@adegrandpre) February 12, 2022
Кірбі також зазначив, що передислокація “не означає, що рішучість США підтримувати ЗСУ змінилася”, але дозволить забезпечити “захист союзників і стримування агресії”.
Раніше цього ж дня парламентський заступник міністра з питань збройних сил Великої Британії Джеймс Гіппі повідомив, що британські інструктори, які проводили навчання з українськими військовими, залишать Україну цими вихідними, 12-13 лютого.
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