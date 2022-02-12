“На випадок, якщо почнеться конфлікт”: Британія забирає з України військових інструкторів

Британські інструктори, які перебувають в Україні з різними тренувальними місіями, цими вихідними відбувають додому на тлі загрози російського нападу.
Про це повідомляє британське видання The Guardian, цитуючи парламентського держсекретаря Міноборони Джеймса Гіппі.
За його словами, з України заберуть невелику кількість інструкторів, які навчали українських військових використовувати передану Лондоном протитанкову зброю, а також близько сотні інструкторів, залучених в рамках тренувальної місії Orbital.
“На випадок, якщо почнеться конфлікт, в Україні не буде британських військових. Вони залишать країну протягом вихідних”, – повідомив Хіппі.
Він зазначив, що напад Росії може початися зненацька, переказує “Європейська правда“.
Нагадаємо, напередодні Велика Британія, серед низки інших країн, порадила своїм громадянам якнайшвидше виїздити з України на тлі зростання загрози вторгнення РФ.
Посол Британії Мелінда Сіммонс та основна команда співробітників посольства продовжать роботу у Києві.
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