“На випадок, якщо почнеться конфлікт”: Британія забирає з України військових інструкторів

Британські інструктори, які перебувають в Україні з різними тренувальними місіями, цими вихідними відбувають додому на тлі загрози російського нападу.

Про це повідомляє британське видання The Guardian, цитуючи парламентського держсекретаря Міноборони Джеймса Гіппі.

За його словами, з України заберуть невелику кількість інструкторів, які навчали українських військових використовувати передану Лондоном протитанкову зброю, а також близько сотні інструкторів, залучених в рамках тренувальної місії Orbital.

“На випадок, якщо почнеться конфлікт, в Україні не буде британських військових. Вони залишать країну протягом вихідних”, – повідомив Хіппі.

Він зазначив, що напад Росії може початися зненацька, переказує “Європейська правда“.

Нагадаємо, напередодні Велика Британія, серед низки інших країн, порадила своїм громадянам якнайшвидше виїздити з України на тлі зростання загрози вторгнення РФ.

Посол Британії Мелінда Сіммонс та основна команда співробітників посольства продовжать роботу у Києві.

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