Посол Великої Британії: Я залишаюся в Києві

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що залишається у Києві.

Про це вона повідомила у твітері.

“Я залишаюся в Києві й продовжую працювати з основною командою. Посольство працює далі”, – написала Сіммонс у коментарі до поширеного нею повідомлення британського міністерства закордонних справ, яке радить своїм громадянам найближчим часом утриматися від усіх поїздок в Україну та якнайшвидше виїхати тим, хто вже був тут.

I am staying in Kyiv and continue to work there with a core team. The embassy remains operational. https://t.co/WWvIz4uIT4

— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) February 12, 2022