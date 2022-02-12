Посол Великої Британії: Я залишаюся в Києві

Амбасадорка Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що залишається у Києві.

Про це вона повідомила у твітері.

“Я залишаюся в Києві й продовжую працювати з основною командою. Посольство працює далі”, – написала Сіммонс у коментарі до поширеного нею повідомлення британського міністерства закордонних справ, яке радить своїм громадянам найближчим часом утриматися від усіх поїздок в Україну та якнайшвидше виїхати тим, хто вже був тут.

I am staying in Kyiv and continue to work there with a core team. The embassy remains operational. https://t.co/WWvIz4uIT4 — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) February 12, 2022

Як писала “Новинарня“, Велика Британія ще раніше повідомила про відкликання з України частини співробітників посольства та членів родин дипломатів.

Також про такі наміри повідомили Австралія, Німеччина, Канада.

24 січня Державний департамент США дозволив добровільний від’їзд додому співробітникам посольства в Україні та віддав розпорядження евакуювати з України сім’ї дипломатів. У Міністерстві закордонних справ України такий крок назвали “передчасним і проявом надмірної перестороги”.

Представництво ЄС, Іспанія, Швеція, Польща та Японія заявили, що поки не планують здійснювати евакуацію членів родин співробітників посольства в Києві.

Зокрема, Європейський Союз занепокоєний військовим нарощуванням Росії вздовж кордонів України, але не вважає за доцільне ініціювати евакуацію з України своїх громадян та продовжує діяльність у нормальному режимі, як це було до кризи, спровокованої Росією.

Нагадаємо, 12 лютого західні видання “Гардіан” та “Шпігель” з посиланням на дані від президента США Джо Байдена і ЦРУ повідомили, що масштабний напад РФ на Україну може початися найближчими днями.

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