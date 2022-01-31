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Канада відкликає з України другорядних співробітників посольства

31/01/2022 06:28

Канада відкликає з України другорядних співробітників посольства, а також тих членів сімей дипломатів, які ще залишилися в країні.

Про це йдеться в повідомленні на сайті МЗС Канади.

“Канада ухвалила рішення тимчасово відкликати зі свого посольства в Україні другорядних канадських співробітників та членів сімей дипломатів, які залишилися”, – зазначили в МЗС.

Водночас повідомляється, що натомість Канада посилить команду посольства у Києві чиновниками, “які мають досвід у таких галузях як реформа сектору безпеки, врегулювання конфліктів, демократична реформа, консульські послуги та дипломатія”.

“Разом вони збільшать наш дипломатичний потенціал і дозволять нам продовжувати оцінювати й реагувати на ситуацію, що змінюється, для підтримки України”, – йдеться в повідомленні.

Також в МЗС наголосили, що посольство Канади в Україні залишається відкритим.

25 січня Канада розпорядилася, щоб родини канадських дипломатів виїхали з України.

30-31 січня в Україні з дводенним візитом перебуває міністр оборони Канади Аніта Ананд.

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