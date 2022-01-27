Канада продовжила та розширила військову місію UNIFIER в Україні

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Канада на три роки продовжить та суттєво розширить свою військову тренувальну місію в Україні UNIFIER.

Про це під час пресконференції в Оттаві оголосив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

“Сьогодні я постановив продовжити операцію UNIFIER ще на три роки, розширити цю тренувальну місію та надати Україні негайну допомогу”, – сказав Трюдо, якого цитує “Укрінформ”.

За його словами, це коштуватиме Канаді 340 млн дол (близько 280 млн дол США).

“Я дозволив Збройним силам Канади упродовж найближчих днів направити до України 60 військовослужбовців, які приєднаються до близько 200 жінок та чоловіків, які вже перебувають в країні. Надалі Збройні сили матимуть змогу довести кількість військовослужбовців в Україні до 400”, – наголосив прем’єр-міністр.

Він додав, що Канада також передасть Україні “нелетальне обладнання, поділиться розвідувальними даними та допоможе протистояти кібератакам”.

“Наша відданість операції UNIFIER гарантує, що Збройні сили Канади продовжать підтримувати безпекові сили України, аби Україна могла захистити свій суверенітет, безпеку та територіальну цілісність”, – підсумував Трюдо.

Цю інформацію в четвер, 27 січня, підтвердив також міністр оборони України Олексій Резніков.

“Міністр національної оборони Аніта Ананд, Міністр закордонних справ Мелані Джолі, приєдналися до прем’єр-міністра Джастіна Трюдо та віце-прем’єр-міністра Христії Фріланд і оголосили про рішення щодо виділення Україні 340 млн доларів на негайну підтримку та на продовження операції UNIFIER ще на три роки і збільшення кількості особового складу навчальної місії в Україні до 400 осі”б

Нагадаємо, що в рамках операції UNIFIER в Україні перебуває близько 200 канадських військових. Вони знаходяться на різних локаціях у центральній та західній Україні, а штаб-квартира – у Яворові. З 2015 року, коли розпочалася місія, тренування отримали понад 33 тисячі українських військових.

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