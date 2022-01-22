Посольство ФРН теж працює над планом евакуації

Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини працює над планом евакуації родичів співробітників німецького посольства в Україні на тлі загрози масштабного вторгнення росіян.
За даними Bild, план евакуації має бути реалізовано “у разі подальшого погіршення ситуації”.
Водночас Берлін і надалі виключає постачання зброї Україні для протидії агресивним планам Кремля.
Нагадаємо, за даними ЗМІ, члени сімей американських дипломатів, що перебувають в Україні, нібито мають бути евакуйовані незабаром.
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