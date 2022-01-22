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США повідомили Україну про ймовірний початок евакуації сімей дипломатів наступного тижня, – CNN

22/01/2022 10:16

Сполучені Штати повідомили владу України про ймовірний початок евакуації членів сімей дипломатів із посольства США в Києві вже наступного тижня.

Про це повідомляє CNN.

Як розповіло джерело, близьке до українського уряду, США проінформували Україну про те, що “ймовірно, вже наступного тижня почнуть евакуацію” сімей дипломатів із Києва.

Джерело повідомило, що президент Володимир Зеленський розмовляв з цього приводу з держсекретарем США Ентоні Блінкеном і сказав йому, що якщо Сполучені Штати здійснять такий драматичний крок, то це буде “надмірною реакцією”.

Згідно з численними джерелами CNN, посольство США в Києві запросило у Держдепартаменту дозвіл на від’їзд усіх другорядних співробітників та членів їхніх сімей.

Водночас представник Держдепартаменту на запит телеканалу сказав, що наразі офіційних повідомлень з цього приводу не буде.

“Ми, як завжди, проводимо ретельне планування на випадок непередбачених обставин у разі погіршення безпекової ситуації”, – зауважили у Держдепі.

Представник посольства США в Україні від коментарів відмовився.

За даними ЗМІ, виступаючи перед дипломатами посольства США під час свого візиту до Києва 19 січня, держсекретар Ентоні Блінкен попередив, що президент Росії Володимир Путін може віддати наказ про вторгнення в Україну в найкоротші терміни.

21 січня агентство Bloomberg повідомляло, що США розмірковують над тим, чи слід евакуювати членів сімей дипломатів з України.

18 січня видання The New York Times повідомило, що Росія почала вивозити з України сім’ї своїх дипломатів. Водночас речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що українська сторона не отримувала від РФ інформації про евакуацію співробітників дипломатичних установ Росії з України.

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