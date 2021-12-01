Росія висилає частину співробітників із посольства США в Москві

Фото: ТАСС

Російське МЗС повідомило співробітникам посольства США, які перебувають у Москві понад три роки, що вони мають залишити Росію до 31 січня 2022 року.

Про це в середу, 1 грудня, повідомляють “Известия” з посиланням на офіційного представника МЗС РФ Марію Захарову.

“Ми розглядаємо американську вимогу саме як висилку (російських дипломатів – Н.) і маємо намір реагувати відповідним чином. До 31 січня 2022 року Росію мають залишити співробітники посольства США, які перебувають у Москві понад три роки», – сказала Захарова.

У МЗС РФ заявляють, що це рішення є кроком у відповідь на рішення США обмежити терміни перебування російських дипломатів.

“До 1 липня наступного року, якщо Вашингтон не відмовиться від трирічного правила і не піде на компроміс, ще поїдуть працівники в загальній кількості, пропорційній оголошеній Держдепартаментом цифрі росіян”, – уточнила Захарова.

Читайте також:

Російська розвідка назвала Держдеп США “рупором брехливої пропаганди”, а Україну лякає грузинським сценарієм 2008 року