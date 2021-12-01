СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3450341 +11960
Летальні випадки:
86532 +557
Одужали:
2972192 +26160
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 15917165 (+48076). Оновлено: 08:13 01.12.2021
Home / Світ / Росія / Росія висилає частину співробітників із посольства США в Москві

Росія висилає частину співробітників із посольства США в Москві

01/12/2021 15:48

Російське МЗС повідомило співробітникам посольства США, які перебувають у Москві понад три роки, що вони мають залишити Росію до 31 січня 2022 року.

Про це в середу, 1 грудня, повідомляють “Известия” з посиланням на офіційного представника МЗС РФ Марію Захарову.

“Ми розглядаємо американську вимогу саме як висилку (російських дипломатів – Н.) і маємо намір реагувати відповідним чином. До 31 січня 2022 року Росію мають залишити співробітники посольства США, які перебувають у Москві понад три роки», – сказала Захарова.

У МЗС РФ заявляють, що це рішення є кроком у відповідь на рішення США обмежити терміни перебування російських дипломатів.

“До 1 липня наступного року, якщо Вашингтон не відмовиться від трирічного правила і не піде на компроміс, ще поїдуть працівники в загальній кількості, пропорційній оголошеній Держдепартаментом цифрі росіян”, – уточнила Захарова.

Читайте також:
Російська розвідка назвала Держдеп США “рупором брехливої пропаганди”, а Україну лякає грузинським сценарієм 2008 року

 

Унікальних переглядів: 24
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

СБУ заявила, що заблокувала понад 50 кібератак на українські органи влади

Фахівці Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки СБУ відрапортували, що у листопаді 2021 року припинили та нейтралізували 53 кібератаки на інформаційні системи органів державної влади. Про це йдеться в пресрелізі СБ...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse