Російська розвідка назвала Держдеп США “рупором брехливої пропаганди”, а Україну лякає грузинським сценарієм 2008 року

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Російська розвідка почала запевняти громадян, що “ніякої агресії РФ не готує”, а всі заяви Держдепартаменту США та ГУР МО України з приводу підготовки до нападу є нібито “безпідставними”.

Про це йдеться в повідомленні пресбюро російської Служби зовнішньої розвідки у понеділок, 22 листопада.

“Американці малюють страшну картину того, як полчища російських танків почнуть руйнувати українські міста, переконують, що мають якісь “достовірні відомості” про такі наміри Росії. Дивує те, з якою швидкістю раніше цілком респектабельне зовнішньополітичне відомство перетворюється на рупор брехливої пропаганди”, – йдеться в повідомленні.

У СЗР також заявили про схожість ситуації навколо України з тією, яка розгорталася перед нападом РФ на Грузію в 2008 році.

Зі слів російського розвідвідомства, така ситуація нібито інспірується Заходом.

“Провокаційна політика США і ЄС зміцнює у Києва почуття вседозволеності і безкарності, подібне було в Грузії перед серпнем 2008 року. Тоді Михайло Саакашвілі “зірвався з ланцюга” і намагався знищити російських миротворців і цивільне населення Південної Осетії. Йому це дорого обійшлося”, – заявляють в СЗР РФ.

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Як інформувала “Новинарня“, наприкінці жовтня американські ЗМІ, зокрема The Washington Post i Politico, оприлюднили дані, що свідчать про концентрацію Росією військ та військової техніки біля кордонів з Україною. Крім того, супутникові знімки, зроблені Maxar Technologies, продемонстрували накопичення російських військ та озброєнь біля міста Єльня у Смоленській області.

Цю інформацію спершу заперечили в ГУР Міноборони та РНБО України, зазначивши, що це “свідома дезінформація”. Українські силовики дали зрозуміти, що йдеться про звичну присутність російських військ неподалік кордонів України.

При цьому 6 жовтня речник Пентагону офіційно підтвердив “незвичайну” концентрацію військ РФ біля кордону України.

Речник Кремля Дмитро Пєсков називав “безпідставним нагнітанням напруженості” інформацію у західних ЗМІ про “плани РФ щодо вторгнення на територію України” та заявляв, що це “внутрішня справа Росії”.

Міністр оборони України Олексій Резніков у США 19 листопада заявив, що не вірить у “великий наступ Росії”.

Однак 21 листопада вийшло інтерв’ю начальник ГУР МОУ Кирила Буданова, який наголосив, що Росія сконцентрувала понад 92 тисячі військовослужбовців біля кордонів з Україною, а масштабне вторгнення з трьох напрямків готується на січень-лютий 2022 року.

Концентрація військ РФ біля північного і східного кордонів України з політичною метою спостерігалася також навесні 2021 року.

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