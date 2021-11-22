Росія звинуватила Україну в нарощуванні військових сил

Дмитро Пєсков і Володимир Путін

Російська Федерація заявила, що повідомлення про загрозу вторгнення РФ в Україну “можуть служити ширмою для прикриття агресивних планів Києва”.

Про це в понеділок, 22 листопада, сказав прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає “Интерфакс”.

Речник Володимира Путіна вважає, що західні та українські ЗМІ “проводять цілеспрямовану інформаційну кампанію про можливість вторгнення РФ в Україну”, а Київ нібито й сам нарощує військові сили.

“Нагнітання напруженості – це спроба представити РФ як сторону, яка загрожує процесу врегулювання. І, звичайно ж, не можна виключати, що це камуфляж для прикриття агресивних помислів, які можуть мати місце в Києві, мається на увазі агресивні (помисли, – “Н”) в плані бажання вирішити проблему південного сходу (України, – “Н”) силовими методами”, – сказав Пєсков.

Також він додав, що Росію тривожить поставка до Києва високотехнологічної та сучасної зброї.

Читайте також:

У Радбезі РФ заговорили про “ризик провокацій” з боку України на кордоні

Як інформувала “Новинарня“, наприкінці жовтня американські ЗМІ, зокрема The Washington Post i Politico, оприлюднили дані, що свідчать про концентрацію Росією військ та військової техніки біля кордонів з Україною. Крім того, супутникові знімки, зроблені Maxar Technologies, продемонстрували накопичення російських військ та озброєнь біля міста Єльня у Смоленській області.

Цю інформацію спершу заперечили в ГУР Міноборони та РНБО України, зазначивши, що це “свідома дезінформація”. Українські силовики дали зрозуміти, що йдеться про звичну присутність російських військ неподалік кордонів України.

При цьому 6 жовтня речник Пентагону офіційно підтвердив “незвичайну” концентрацію військ РФ біля кордону України.

Речник Кремля Дмитро Пєсков називав “безпідставним нагнітанням напруженості” інформацію у західних ЗМІ про “плани РФ щодо вторгнення на територію України” та заявляв, що це “внутрішня справа Росії”.

Міністр оборони України Олексій Резніков у США 19 листопада заявив, що не вірить у “великий наступ Росії”.

Однак 21 листопада вийшло інтерв’ю начальник ГУР МОУ Кирила Буданова, який наголосив, що Росія сконцентрувала понад 92 тисячі військовослужбовців біля кордонів з Україною, а масштабне вторгнення з трьох напрямків готується на січень-лютий 2022 року.

Концентрація військ РФ біля північного і східного кордонів України з політичною метою спостерігалася також навесні 2021 року.

Читайте також:

“Ми не знаємо, якими є наміри Росії біля кордонів України”, – Блінкен