Блінкен зустрівся із Зеленським

Фото з твітера Зеленського

Державний секретар США Ентоні Блінкен зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Відео зустрічі оприлюднив “24 канал” у середу, 19 січня. Про це також написав на сторінці у твітері сам Зеленський.

Блінкен зазначив, що про візит до України його попросив президент США Джо Байден , щоб підтвердити українцям підтримку, яку надають США Україні, а також “те, що наразі, як ніколи, все залежить від українців і не від кого іншого вирішити своє майбутнє та майбутнє своєї країни”.

Також, за його словами, Байден хотів, щоб держсекретар особисто повідомив українським партнерам про минулий тиждень інтенсивної дипломатії з Росією і проконсультувався про наступні кроки, серед яких зустріч з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

“Ми чітко висловили преференцію тому, щоб знайти дипломатичне вирішення конфлікту і з тим, щоб забезпечити деескалацію ситуації. Крім того, ми сказали Москві чітко, що якщо вони оберуть агресію проти України, то агресія матиме серйозні наслідки, які будуть не лише з боку США, а й від Європи та інших країн світу” – сказав Блінкен.

“Завершили переговори із держсекретарем Блінкеном. Ціную особисту залученість до процесу деескалації ситуації навколо України. Вдячний за дієву політичну та безпекову підтримку США. Розраховую на посилення економічної та фінансової взаємодії. Переконаний, жодного рішення про Україну без України не буде” – написав Зеленський після зустрічі.

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Як писала “Новинарня“, державний секретар США Ентоні Блінкен сьогодні прибув з візитом до Києва.

В Україні він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, щоб “підтвердити підтримку Сполучених Штатів суверенітету і територіальній цілісності України”.

Держсекретар також зустрінеться з працівниками і родинами посольства США в Україні, щоби “повідомити про зусилля Департаменту щодо планування непередбачених ситуацій, якщо Росія вирішить вдатися до подальшої ескалації”.

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