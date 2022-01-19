СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3780903 +12815
Летальні випадки:
98712 +163
Одужали:
3567336 +5413
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 17270973 (+50478). Оновлено: 08:18 19.01.2022
Home / Україна / Політика / Блінкен зустрівся із Зеленським

Блінкен зустрівся із Зеленським

19/01/2022 15:04

Державний секретар США Ентоні Блінкен зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Відео зустрічі оприлюднив “24 канал” у середу, 19 січня. Про це також написав на сторінці у твітері сам Зеленський.

Блінкен зазначив, що про візит до України його попросив президент США Джо Байден , щоб підтвердити українцям підтримку, яку надають США Україні, а також “те, що наразі, як ніколи, все залежить від українців і не від кого іншого вирішити своє майбутнє та майбутнє своєї країни”.

Також, за його словами, Байден хотів, щоб держсекретар особисто повідомив українським партнерам про минулий тиждень інтенсивної дипломатії з Росією і проконсультувався про наступні кроки, серед яких зустріч з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

“Ми чітко висловили преференцію тому, щоб знайти дипломатичне вирішення конфлікту і з тим, щоб забезпечити деескалацію ситуації. Крім того, ми сказали Москві чітко, що якщо вони оберуть агресію проти України, то агресія матиме серйозні наслідки, які будуть не лише з боку США, а й від Європи та інших країн світу” – сказав Блінкен.

“Завершили переговори із держсекретарем Блінкеном. Ціную особисту залученість до процесу деескалації ситуації навколо України. Вдячний за дієву політичну та безпекову підтримку США. Розраховую на посилення економічної та фінансової взаємодії. Переконаний, жодного рішення про Україну без України не буде” – написав Зеленський після зустрічі.

Читайте також:
Безкарність дій РФ проти України відкриє скриньку Пандори, – Блінкен

Як писала “Новинарня“, державний секретар США Ентоні Блінкен сьогодні прибув з візитом до Києва.
В Україні він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, щоб “підтвердити підтримку Сполучених Штатів суверенітету і територіальній цілісності України”.
Держсекретар також зустрінеться з працівниками і родинами посольства США в Україні, щоби “повідомити про зусилля Департаменту щодо планування непередбачених ситуацій, якщо Росія вирішить вдатися до подальшої ескалації”.

Читайте також:
Блінкен перед візитом до Києва поговорив із Лавровим

Унікальних переглядів: 77
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Блінкен зустрівся із Зеленським

Державний секретар США Ентоні Блінкен зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Відео зустрічі оприлюднив “24 канал” у середу, 19 січня. Про це також написав на сторінці у твітері сам...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse