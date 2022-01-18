Блінкен перед візитом до Києва поговорив із Лавровим

Держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен поспілкувався у телефонній розмові з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим про переговори щодо безпеки в Європі.
Про це у вівторок, 18 січня, інформує “Радіо Свобода” з посиланням на пресслужбу Держдепартаменту.
Державний секретар США наголосив на важливості продовження дипломатичного шляху для деескалації напруженості, пов’язаної з нарощуванням російських військ біля кордону з Україною.
“Блінкен підтвердив непохитну відданість США суверенітету та територіальній цілісності України та наголосив, що у будь-якому обговоренні європейської безпеки мають брати участь союзники з НАТО та європейські партнери, включаючи Україну”, – йдеться в повідомленні.
У повідомленні російського МЗС про розмову Лаврова з Блінкеном зробили акцент на російських вимогах “гарантій безпеки”.
Москва вимагає від Вашингтона письмової відповіді на них. Також у повідомленні МЗС Росії сказано: “Міністр закликав держсекретаря не тиражувати спекуляції про російську агресію, що нібито готується, а змусити владу в Києві виконати в повному обсязі Мінські угоди”.
Держсекретар США поговорив із Лавровим напередодні свого візиту до Києва, запланованого на 19 січня.
Завтра в Києві Блінкен зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, щоб “підтвердити підтримку Сполучених Штатів суверенітету і територіальній цілісності України”.
Держсекретар також зустрінеться з працівниками і родинами посольства США в Україні, щоби “повідомити про зусилля Департаменту щодо планування непередбачених ситуацій, якщо Росія вирішить вдатися до подальшої ескалації”.
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