Блінкен перед візитом до Києва поговорив із Лавровим

Фото: пресслужба МЗС РФ

Держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен поспілкувався у телефонній розмові з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим про переговори щодо безпеки в Європі.

Про це у вівторок, 18 січня, інформує “Радіо Свобода” з посиланням на пресслужбу Держдепартаменту.

Державний секретар США наголосив на важливості продовження дипломатичного шляху для деескалації напруженості, пов’язаної з нарощуванням російських військ біля кордону з Україною.

“Блінкен підтвердив непохитну відданість США суверенітету та територіальній цілісності України та наголосив, що у будь-якому обговоренні європейської безпеки мають брати участь союзники з НАТО та європейські партнери, включаючи Україну”, – йдеться в повідомленні.

У повідомленні російського МЗС про розмову Лаврова з Блінкеном зробили акцент на російських вимогах “гарантій безпеки”.

Москва вимагає від Вашингтона письмової відповіді на них. Також у повідомленні МЗС Росії сказано: “Міністр закликав держсекретаря не тиражувати спекуляції про російську агресію, що нібито готується, а змусити владу в Києві виконати в повному обсязі Мінські угоди”.

Держсекретар США поговорив із Лавровим напередодні свого візиту до Києва, запланованого на 19 січня.

Завтра в Києві Блінкен зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, щоб “підтвердити підтримку Сполучених Штатів суверенітету і територіальній цілісності України”.

Держсекретар також зустрінеться з працівниками і родинами посольства США в Україні, щоби “повідомити про зусилля Департаменту щодо планування непередбачених ситуацій, якщо Росія вирішить вдатися до подальшої ескалації”.

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