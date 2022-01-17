У НАТО російські ультиматуми сприймають як хворобливе марення, – Залужний

Військові керівники НАТО сприйняли російський ультиматум щодо “гарантій безпеки” для РФ і нерозширення Альянсу на схід як “марення хворого”.

Про це заявив Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний в інтерв’ю “Укрінформу”, опублікованому в понеділок, 17 січня.

“Питання – доволі політичне. Давати оцінку якимось переміщенням своїх сил, напевно, мають самі члени НАТО, і точно не мені оцінювати, як країни Альянсу здійснюватимуть колективну оборону та захист одне одного”, – сказав Залужний.

За його словами, військові дивляться на заяви Росії “у практичній площині”.

“Склалося таке враження, що з такої, суто практичної точки зору, колеги по НАТО сприймають ці російські ультиматуми як хворобливе марення. Союзники дали цим російським пропозиціям недвозначну оцінку, в тому числі, в частині, що прямо нас стосується. Альянс будується зовсім на інших принципах, які є дуже чіткими: кожна європейська країна має сама вирішувати, куди їй вступати або до яких блоків приєднуватися. Союзники в НАТО мають щодо цього консолідовану та тверду позицію, і це, скажімо так, надихає й нас”, – сказав Залужний.

Як писала “Новинарня“, 17 грудня 2021 року міністерство закордонних справ Росії опублікувало проєкти договору зі США та угоди з НАТО про так звані “гарантії безпеки”, яких вимагає Володимир Путін. Зокрема йдеться про неприпустимість розширення НАТО, заборону на розміщення зброї НАТО і проведення навчань у Східній Європі включно з Україною тощо. 15 грудня Москва передала ці вимоги американській стороні.

Вимоги є вочевидь неприйнятними не лише для України, а й для країн-членів НАТО у Східній та Південній Європі.

Прессекретар МЗС України Олег Ніколенко наголосив, що лише Україна та члени НАТО мають право вирішувати вектор подальшого розвитку своїх відносин, зокрема і в питанні набуття Україною членства в Альянсі.

У НАТО відкинули такі нахабні пропозиції Путіна щодо розподілу сфер впливу.

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