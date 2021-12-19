Міністри оборони ФРН і Литви жорстко відповіли на вимоги РФ щодо “гарантій безпеки”

Міністри оборони Німеччини і Литви заявили, що не можна дозволяти Росії вказувати партнерам НАТО, як їм будувати свою політику, або організовувати поділ Європи на “сфери впливу”.

Про це вони сказали на спільному брифінгу в Литві, коментуючи оприлюднені Кремлем пропозиції про “гарантії безпеки”, з посиланням на LRT пише “Європейська правда”.

“Ми повинні чітко дати зрозуміти, що Росія не має права розповідати партнерам НАТО, як їм поводитися. Це питання взагалі не підлягає обговоренню”, – наголосила міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт під час візиту до Литви, що став її першою закордонною поїздкою з моменту вступу на посаду.

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас також наголосив, що Росії не можна дозволяти проводити нові “червоні лінії”.

“Не можна ділити Європу на сфери впливу і не можна перешкоджати країнам обирати свою безпекову орієнтацію”, – підкреслив він.

Анушаускас заявив, що Росія намагається внести розкол у НАТО, послабити захист Альянсу на східному флангу та покласти край присутності США у Європі.

“Такі вимоги – неприйнятні, якщо ми дбаємо про безпеку своїх держав”, – наголосив міністр оборони Литви.

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Як писала “Новинарня“, 17 грудня міністерство закордонних справ Росії опублікувало проєкти договору зі США та угоди з НАТО про так звані “гарантії безпеки”, яких вимагає Володимир Путін. Зокрема йдеться про неприпустимість розширення НАТО, заборону на розміщення зброї НАТО і проведення навчань у Східній Європі включно з Україною тощо. 15 грудня Москва передала ці вимоги американській стороні.

Вимоги є вочевидь неприйнятними не лише для України, а й для країн-членів НАТО у Східній та Південній Європі.

Речниця Білого Дому Джен Псакі 17 грудня заявила, що Сполучені Штати не почнуть консультації з питання безпеки в Європі без європейських союзників і партнерів.

Прессекретар МЗС України Олег Ніколенко наголосив, що лише Україна та члени НАТО мають право вирішувати вектор подальшого розвитку своїх відносин, зокрема і в питанні набуття Україною членства в Альянсі.

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