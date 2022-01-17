Статус “НАТО+” дозволить Україні набагато швидше отримати новітнє озброєння, – Чалий

Валерій Чалий

Якщо США надасть Україні статус “НАТО+”, то новітнє озброєння країна зможе отримати набагато швидше.

Про це заявив експосол України у США Валерій Чалий, повідомляє “Радіо Свобода”.

“Думаю, що це непогана пропозиція. Мається на увазі, що Україна до вступу до НАТО і приєднання до ПДЧ буде мати пільговий режим постачання озброєнь швидко і нової якості, тобто більш ефективні новітні системи. І Україну пропонують розглядати серед членів так званої групи “НАТО+”. Це – Японія, Австралія, Нова Зеландія, Ізраїль, Республіка Корея. Тобто це союзники США, які традиційно мають дуже велике військове, військово-технічне співробітництво”, – сказав Чалий.

Чалий зауважив, “що перспективи проходження цього законопроєкту менш реалістичні, ніж проходження двопартійних законопроєктів”. Втім він все ж не виключив таку можливість у майбутньому.

Нагадаємо, раніше група республіканських конгресменів ініціювала законопроєкт, який оголошує Україну країною “НАТО-плюс”. Цей законопроєкт суттєво збільшить фінансування постачання летальної допомоги Україні, зокрема – протиповітряної та протикорабельної зброї.

Документ також передбачає запровадження санкцій проти газопроводу “Північний потік – 2”, щоб його так і не було введено в експлуатацію. Крім того, законопроєкт вимагає, щоб США офіційно визначили, чи Росія є державою-спонсором тероризму.

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