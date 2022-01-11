СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3709871 +5429
Летальні випадки:
97544 +219
Одужали:
3522547 +7761
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 16995958 (+29112). Оновлено: 08:15 11.01.2022
Home / Україна / Конгресмени США пропонують оголосити Україну країною “НАТО-плюс”: що це означає

Конгресмени США пропонують оголосити Україну країною “НАТО-плюс”: що це означає

11/01/2022 14:52

Група республіканських конгресменів має намір внести законопроєкт, який оголошує Україну країною “НАТО-плюс” та ініціює перевірку доцільності оголошення Росії державою-спонсором тероризму.

Про це повідомляє “Голос Америки” у вівторок, 11 січня.

“У дипломатії мало шансів на успіх, якщо не підходити до неї з позиції сили”, – заявив провідний республіканець у комітеті Палати представників у міжнародних справах Майкл Маккол, який є головним автором законопроєкту.

“Володимир Путін повинен взяти до відома, що Конгрес не терпітиме відновлення сфери впливу Росії і не допустить відмови від України та інших союзників і партнерів по НАТО в Центральній та Східній Європі”, – додав він.

Маккол також зазначив, що цей законопроєкт забезпечить Україні військову та дипломатичну підтримку в умовах нарощування російської військової присутності біля кордонів.

Документ також передбачає запровадження санкцій проти газопроводу “Північний потік – 2”, щоб його так і не було введено в експлуатацію. Він відкидає пропозицію Росії про введення мораторію на розгортання в Європі ракет середньої дальності наземного базування та вимагає, щоб США офіційно визначили, чи Росія є державою-спонсором тероризму.

Крім того, законопроєкт передбачає виділення 155 млн доларів на боротьбу з російською дезінформацією в країнах колишнього СРСР на 2022 рік.

Співавторами законопроєкту виступили члени Палати представників Майк Роджерс, Майк Тернер та Еліс Стефанік.

“Цей законопроєкт суттєво збільшить фінансування постачання летальної допомоги Україні, зокрема – протиповітряної та протикорабельної зброї, яка потрібна українцям для стримування Росії. Він також чітко дає зрозуміти, що вимоги Путіна, такі як право вето на вступ країн до НАТО та мораторій на розгортання ракет середньої дальності в Європі неприйнятні та суперечать інтересам національної безпеки США”, – заявив конгресмен Роджерс.

Стефанік додала, що “Україна має бути вільною у виборі її майбутнього, у тому числі економічних відносин та відносин у сфері безпеки, не побоюючись відплати з боку Путіна”.

Читайте також:
США виділили Україні військової допомоги ще на $200 млн, – CNN

Унікальних переглядів: 174
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Конгресмени США пропонують оголосити Україну країною “НАТО-плюс”: що це означає

Група республіканських конгресменів має намір внести законопроєкт, який оголошує Україну країною “НАТО-плюс” та ініціює перевірку доцільності оголошення Росії державою-спонсором тероризму. Про це повідомляє “Голос Америки” у вівторок, 11 січня....

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse