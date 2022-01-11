Конгресмени США пропонують оголосити Україну країною “НАТО-плюс”: що це означає

Майкл Маккол, фото Голосу Америки

Група республіканських конгресменів має намір внести законопроєкт, який оголошує Україну країною “НАТО-плюс” та ініціює перевірку доцільності оголошення Росії державою-спонсором тероризму.

Про це повідомляє “Голос Америки” у вівторок, 11 січня.

“У дипломатії мало шансів на успіх, якщо не підходити до неї з позиції сили”, – заявив провідний республіканець у комітеті Палати представників у міжнародних справах Майкл Маккол, який є головним автором законопроєкту.

“Володимир Путін повинен взяти до відома, що Конгрес не терпітиме відновлення сфери впливу Росії і не допустить відмови від України та інших союзників і партнерів по НАТО в Центральній та Східній Європі”, – додав він.

Маккол також зазначив, що цей законопроєкт забезпечить Україні військову та дипломатичну підтримку в умовах нарощування російської військової присутності біля кордонів.

Документ також передбачає запровадження санкцій проти газопроводу “Північний потік – 2”, щоб його так і не було введено в експлуатацію. Він відкидає пропозицію Росії про введення мораторію на розгортання в Європі ракет середньої дальності наземного базування та вимагає, щоб США офіційно визначили, чи Росія є державою-спонсором тероризму.

Крім того, законопроєкт передбачає виділення 155 млн доларів на боротьбу з російською дезінформацією в країнах колишнього СРСР на 2022 рік.

Співавторами законопроєкту виступили члени Палати представників Майк Роджерс, Майк Тернер та Еліс Стефанік.

“Цей законопроєкт суттєво збільшить фінансування постачання летальної допомоги Україні, зокрема – протиповітряної та протикорабельної зброї, яка потрібна українцям для стримування Росії. Він також чітко дає зрозуміти, що вимоги Путіна, такі як право вето на вступ країн до НАТО та мораторій на розгортання ракет середньої дальності в Європі неприйнятні та суперечать інтересам національної безпеки США”, – заявив конгресмен Роджерс.

Стефанік додала, що “Україна має бути вільною у виборі її майбутнього, у тому числі економічних відносин та відносин у сфері безпеки, не побоюючись відплати з боку Путіна”.

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