Блінкен: Урок новітньої історії полягає в тому, що як тільки росіяни опинилися у вашому домі, дуже важко змусити їх піти

Держсекретар США Ентоні Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати не порівнюють ситуації в Україні та Казахстані, проте застеріг від того, що російські війська буде складно змусити піти. Також він нагадав про накопичення військ РФ біля українського кордону.

Про це глава Держдепу сказав після зустрічі з міністрами закордонних справ НАТО в п’ятницю, 7 січня, передає CNN.

За словами Блінкена, Штати “дуже стурбовані поточним надзвичайним станом” в Казахстані та мають запитання щодо введення до країни військового контингенту від ОДКБ на чолі з Росією.

“Мені здається, що влада та уряд Казахстану, безумовно, мають спроможність належним чином впоратися з протестами, зробити це таким чином, щоб поважати права протестувальників, підтримуючи закон і порядок”, – сказав Блінкен.

“Отже, незрозуміло, чому вони відчувають потребу в будь-якій сторонній допомозі”, – додав він.

Глава Держдепу висловив сподівання, що уряд Казахстану розв’яже фундаментальні економічні та політичні проблеми, які призвели до протестів.

Слова Ентоні Блінкена прозвучали після того, як президент РФ Володимир Путін обговорив ситуацію в Казахстані з лідерами ОДКБ після прибуття російських військ до Казахстану.

Блінкен сказав, що США не змішують те, що відбувається в Україні та Казахстані з російською присутністю. При цьому він додав: “Один з уроків новітньої історії полягає в тому, що як тільки росіяни опинилися у вашому домі, дуже важко змусити їх піти”.

Держсекретар Блінкен також заявив, що під час переговорів наступного тижня між американськими, європейськими та російськими офіційними особами можна досягти прогресу, але це має бути “вулиця з двостороннім рухом” – за умови, коли Росія деескалує свою агресію щодо України.

“Москва поширює фальшивий наратив про те, що НАТО загрожує Росії, що НАТО планує розмістити військову інфраструктуру в Україні, щоб розпалити конфлікт з Росією, що НАТО обіцяло після холодної війни не приймати країни Східної Європи, але порушило обіцянку. Кожне з цих тверджень хибне”, – сказав Блінкен на пресконференції в Держдепі.

Він наголосив, що спроба РФ виставити Україну як агресора є “абсурдною”.

Глава американської дипломатії наголосив, що Росія наразі стягнула “майже 100 тисяч військових” до кордону з Україною і має плани мобілізувати вдвічі більшу кількість військ за дуже короткий час.

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