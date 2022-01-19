До Києва прибув держсекретар США

Ентоні Блінкен. Фото: Reuters

Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув із візитом до Києва.

Як передає “Новинарня“, про це повідомила пресслужба посольства США в Україні.

Держсекретаря з літака зустріли представники американського посольства.

В Україні держсекретар США Ентоні Блінкен зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, щоб “підтвердити підтримку Сполучених Штатів суверенітету і територіальній цілісності України”.

Держсекретар також зустрінеться з працівниками і родинами посольства США в Україні, щоби “повідомити про зусилля Департаменту щодо планування непередбачених ситуацій, якщо Росія вирішить вдатися до подальшої ескалації”.

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