До Києва прибув держсекретар США

Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув із візитом до Києва.
Як передає “Новинарня“, про це повідомила пресслужба посольства США в Україні.
Держсекретаря з літака зустріли представники американського посольства.
.@SecBlinken has arrived in Kyiv pic.twitter.com/7b18aohQQP
— Jennifer Hansler (@jmhansler) January 19, 2022
В Україні держсекретар США Ентоні Блінкен зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, щоб “підтвердити підтримку Сполучених Штатів суверенітету і територіальній цілісності України”.
Держсекретар також зустрінеться з працівниками і родинами посольства США в Україні, щоби “повідомити про зусилля Департаменту щодо планування непередбачених ситуацій, якщо Росія вирішить вдатися до подальшої ескалації”.
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