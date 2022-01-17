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Суд не обрав Порошенкові запобіжний захід у “вугільній” справі

17/01/2022 22:42

доповнюється

Печерський районний суд міста Києва не обрав запобіжний захід у “вугільній” справі п’ятому президентові, лідерові “Європейської солідарності” Петрові Порошенку. Політика підозрюють у державній зраді та сприянні тероризму.

Як передає “Новинарня“, засідання перенесено на 14:00 середи, 19 січня.

“Вихід слідчого судді з нарадчої кімнати для оголошення рішення відбудеться 19 січня о 14:00 годині”, – заявив представник суду.

Після цього сповіщення депутати “Європейської солідарності” разом із Петром Порошенком заспівали колядку “Нова радість стала” та вийшли на вулицю до людей, які протягом усього дня перебували під будівлею Печерського райсуду та підтримували лідера “ЄС”.

Передісторія

Нагадаємо, за версією Державного бюро розслідувань, у 2014-2015 роках тодішня влада України перерахувала щонайменше 200 млн гривень за вугілля з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей, не рахуючи коштів, сплачених у готівковій формі, із запланованих більше ніж 3,16 млрд гривень.

Фігурантами справи є ексміністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин, а також один із лідерів “Опозиційної платформи – За життя” Віктор Медведчук та бізнесмен Сергій Кузяра.

Медведчука підозрюють за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України, Демчишина – за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України, Кузяру – за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України.

20 грудня 2021 року в цій справі повідомили підозру п’ятому президентові Петру Порошенку, який буцімто також стояв за цією схемою і віддав перевагу вугіллю з ОРДЛО замість південноафриканського.

Того ж дня Порошенко вилетів з України в Стамбул, а далі до Польщі, заявивши про свої плани зустрічатися із закордонними політиками.

6 січня Печерський райсуд Києва наклав арешт на майно Порошенка.

П’ятий президент заздалегідь анонсував, що має намір прилетіти в Україну 17 січня.

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Україна

Суд не обрав Порошенкові запобіжний захід у “вугільній” справі

доповнюється Печерський районний суд міста Києва не обрав запобіжний захід у “вугільній” справі п’ятому президентові, лідерові “Європейської солідарності” Петрові Порошенку. Політика підозрюють у державній зраді та сприянні тероризму. Як...

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