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Банкова прокоментувала повернення Порошенка в Україну

17/01/2022 13:50

У команді Володимира Зеленського вважають, що п’ятий президент, лідер партії “Європейська солідарність” Петро Порошенко перетворив своє повернення на “політичний тікток” та “істеричний концерт”.

Про це у коментарі ВВС News Україна в понеділок, 17 січня, заявив радник голови офісу президента Михайло Подоляк.

“Все, що робить у публічному полі пан Порошенко, не має відношення до держави, реальної політики, адекватної політичної конкуренції. Це скоріше спроби зайняти своє місце в хайповому потоковому політичному тіктоці”, – вважає Подоляк.

Порошенко, який у понеділок вранці повернувся з Польщі до України, деякий час не міг пройти паспортний кордон в аеропорту “Жуляни”, де його чекав багатолюдний мітинг.

Експрезидент сказав, що у нього під приводом перевірки забрали паспорт і не пускають в Україну. Згодом паспорт віддали, й Порошенко вважає, що в цьому є заслуга журналістів і людей. Однак згодом у ДБР заявили, що слідчі лише хотіли вручили Порошенку повістку на виклик до суду. Прикордонники теж запевнили, що діяли згідно з законом.

“Замість просто повернутись в країну та пройти передбачені законом судові процедури, Порошенко розіграв “фестиваль презирства до процесуальних процедур” і зумів перетворити в істеричний концерт навіть рутинні дії прикордонників у аеропорту. На кожному кроці була брехня, кожна заява супроводжувалась фейками”, – прокоментував цю ситуацію Подоляк.

На думку радника голови Офісу президента, Порошенку потрібні такі скандали, щоб не говорити зі своїми прихильниками “про сумнівні відносини з паном Медведчуком”.

“Скандалізація, яку використовує пан Порошенко, все більше і більше працює на очевидний розкол українського суспільства, все більше і більше дискредитує нашу державу. В жодній цивілізованій державі світу не можна очікувати від політиків таких “концертів”, як пан Порошенко сьогодні влаштував в аеропорту”, – сказав Подоляк.

За його словами, експрезиденту варто було б “повернути цю карикатурну ситуацію в пристойне русло хоча б із відчуття поваги до країни”.

Як відомо, Петро Порошенко  повернувся в Україну 17 січня о 9:10 рейсом із Варшави.
На 11:00 Печерський суд Києва призначив засідання, на якому Порошенкові обиратимуть запобіжний захід у справі про державну зраду. ДБР сподівається на обрання запобіжного заходу Порошенку в день його повернення. Раніше повідомляли, що це може бути застава в розмірі мільярд гривень.

Передісторія

Нагадаємо, за версією Державного бюро розслідувань, у 2014-2015 роках тодішня влада України перерахувала щонайменше 200 млн гривень за вугілля з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей, не рахуючи коштів, сплачених у готівковій формі, із запланованих більше ніж 3,16 млрд гривень.

Фігурантами справи є ексміністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин, а також один із лідерів “Опозиційної платформи – За життя” Віктор Медведчук та бізнесмен Сергій Кузяра.

Медведчука підозрюють за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України, Демчишина – за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України, Кузяру – за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України.

20 грудня в цій справі повідомили підозру п’ятому президентові Петру Порошенку, який буцімто також стояв за цією схемою і віддав перевагу вугіллю з ОРДЛО замість південноафриканського.

Того ж дня Порошенко вилетів з України в Стамбул, а далі до Польщі, заявивши нібито про свої плани зустрічатися із закордонними політиками.

6 січня Перчерський райсуд Києва наклав арешт на майно Порошенка.

Згодом стало відомо, що п’ятий президент прилетить в Україну 17 січня.

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