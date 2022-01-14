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ДБР сподівається на обрання запобіжного заходу Порошенку в день його повернення до України

14/01/2022 14:20

У Державному бюро розслідувань сподіваються на обрання запобіжного заходу п’ятому президенту України, лідерові “Європейської солідарності” Петрові Порошенку в понеділок, 17 січня. Цього дня політик планує повернутися в Україну із Європи.

Про це заявила радниця із комунікацій ДБР Тетяна Сапьян, передає “Укрінформ”.

“Сьогодні органи слідства чекають на повернення Петра Порошенка для проведення відповідних процесуальних дій. Нагадуємо, що відповідно до закону отримання повідомлення про підозру означає необхідність обрання також і запобіжного заходу. Сподіваємося, що таке засідання відбудеться у понеділок. Підозрюваний прибуде до суду, так як і сам власне анонсував, і усі процесуальні норми будуть витримані, так як це передбачено законодавством”, – сказала вона.

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Передісторія

Нагадаємо, за версією Державного бюро розслідувань, у 2014-2015 роках тодішня влада України перерахувала щонайменше 200 млн гривень за вугілля з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей, не рахуючи коштів, сплачених у готівковій формі, із запланованих більше ніж 3,16 млрд гривень.

Фігурантами справи є ексміністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин, а також один із лідерів “Опозиційної платформи – За життя” Віктор Медведчук та бізнесмен Сергій Кузяра.

Медведчука підозрюють за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України, Демчишина – за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України, Кузяру – за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України.

20 грудня 2021 року в цій справі повідомили підозру п’ятому президентові Петру Порошенку, який буцімто також стояв за цією схемою і віддав перевагу вугіллю з ОРДЛО замість південноафриканського.

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Україна

ДБР сподівається на обрання запобіжного заходу Порошенку в день його повернення до України

У Державному бюро розслідувань сподіваються на обрання запобіжного заходу п’ятому президенту України, лідерові “Європейської солідарності” Петрові Порошенку в понеділок, 17 січня. Цього дня політик планує повернутися в Україну із...

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