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Печерський суд наклав арешт на майно Порошенка

06/01/2022 14:36

доповнюється

Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання Державного бюро розслідувань про арешт майна п’ятого президента України, лідера партії “Європейська солідарність” Петра Порошенка. Його підозрюють у державній зраді та сприянні тероризму.

Як передає “Новинарня“, про це повідомив адвокат Ігор Головань під час брифінгу в Києві у четвер, 6 січня.

Таке рішення він назвав порушенням усіх процедур. Повний текст ухвали суду обіцяють оприлюднити 14 січня 2022 року.

За словами Голованя, про засідання суду адвокатам стало відомо з смс-повідомлення, яке надійшло напередодні на телефон одного із захисників.

Він повідомив, що розгляд вівся на клопотання прокурора ДБР і наголосив, що бюро не має права клопотати до Печерського суду, адже перебуває у Шевченківському районі.

Розгляд клопотання тривав упродовж майже пʼяти годин, засідання було призначене на 9:30 ранку.

“Ми ж знаємо, що це офіс президента і особисто президент Зеленський переслідує Порошенка, а ДБР, офіс генпрокурора – це лише інструмент. І ось чому вони знову йдуть до Печерського суду”, – заявив Головань і запевнив, що на це рішення буде подана апеляція.

Крім того, каже він, за чинним законодавством розглядати такі клопотання можна лише у присутності Петра Порошенка. А зараз політик перебуває за кордоном, однак раніше сьогодні оголосив, що повернеться в Україну 17 січня.

Передісторія

Нагадаємо, за версією Державного бюро розслідувань, у 2014-2015 роках тодішня влада України перерахувала щонайменше 200 млн гривень за вугілля з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей, не рахуючи коштів, сплачених у готівковій формі, із запланованих більше ніж 3,16 млрд гривень.

Фігурантами справи є ексміністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин, а також один із лідерів “Опозиційної платформи – За життя” Віктор Медведчук та бізнесмен Сергій Кузяра.

Медведчука підозрюють за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України, Демчишина – за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України, Кузяру – за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України.

20 грудня в цій справі повідомили підозру п’ятому президентові Петру Порошенку, який буцімто також стояв за цією схемою і віддав перевагу вугіллю з ОРДЛО замість південноафриканського.

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