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Порошенко назвав дату повернення в Україну

06/01/2022 10:59

П’ятий президент України та лідер партії “Європейська солідарність” Петро Порошенко заявив, що повернеться до Києва 17 січня.

Як передає “Новинарня“, про це він написав у фейсбуці.

“17 січня я, як і обіцяв, повернуся до Києва, щоби з’явитися у суді та провести зустріч із генеральним прокурором, користуючись правом народного депутата на невідкладний прийом”, – написав Порошенко.

Перед цим упродовж 10-15 січня “працюватиму в Європі над захистом України від російської агресії та підтримкою демократії в нашій країні”, заявив Порошенко, додавши, що незважаючи на тривалий святковий період, треба багато зробити задля активізації західної підтримки України.

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Передісторія

Нагадаємо, за версією Державного бюро розслідувань, у 2014-2015 роках тодішня влада України перерахувала щонайменше 200 млн гривень за вугілля з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей, не рахуючи коштів, сплачених у готівковій формі, із запланованих більше ніж 3,16 млрд гривень.

Фігурантами справи є ексміністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин, а також один із лідерів “Опозиційної платформи – За життя” Віктор Медведчук та бізнесмен Сергій Кузяра.

Медведчука підозрюють за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України, Демчишина – за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України, Кузяру – за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України.

20 грудня в цій справі повідомили підозру п’ятому президентові Петру Порошенку, який буцімто також стояв за цією схемою і віддав перевагу вугіллю з ОРДЛО замість південноафриканського.

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