ДБР спростовує інформацію про відкликання із суду клопотання про арешт Порошенка

Петро Порошенко. Фото: пресслужба "Європейської солідарності"

Інформація про те, що Державне бюро розслідувань відкликало з Печерського районного суду Києва клопотання про обрання п’ятому президентові України Петру Порошенку запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою не відповідає дійсності.

Про це у вівторок, 4 січня, повідомляє пресслужба Бюро.

“Державне бюро розслідувань зазначає, що оприлюднена сьогодні інформація про нібито відкликання з Печерського районного суду міста Києва 29 грудня 2021 року слідчим ДБР клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою щодо п’ятого президента України не відповідає дійсності. Щоб уникнути маніпуляцій та подальших інформацій спекуляцій навколо даного кримінального провадження повідомляємо, що вищезазначена опублікована у ЗМІ інформація не відповідає дійсності, зазначені процесуальні рішення не ухвалювалися”, – йдеться в повідомленні.

У коментарі агентству “Інтерфакс-Україна” в Бюро підтвердили, що відповідне клопотання було подано до суду.

“Клопотання є і ніхто його не відкликав”, – пояснили в ДБР.

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація про те, що клопотання про арешт Порошенка було відкликано для доопрацювання. Так, “Українська правда” з посиланням на ухвалу Печерського райсуду пише про те, що до суду надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління ДБР Максима Дзвоника про застосування щодо Порошенка запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Але до початку розгляду клопотання прокурор подав заяву про повернення клопотання “для доопрацювання”.

Зазначається, що слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження та заяву прокурора про повернення клопотання, дійшов до висновку, що Кримінальним процесуальним законодавством не передбачено повернення клопотання за заявою слідчого/прокурора.

Водночас, він вирішив виходити з принципу диспозитивності кримінального провадження (диспозитивність полягає у вільному використанні сторонами кримінального провадження своїх матеріальних і процесуальних прав – як то права представляти чи не представляти доказ, давати показання чи відмовитись від давання показань, заявляти клопотання чи ні– ред.) і вирішив повернути клопотання.

“Слідчий суддя ухвалив: Повернути прокурору клопотання. Ухвала оскарженню не підлягає”, – цитує ЗМІ документ суду.

Передісторія

Нагадаємо, за версією Державного бюро розслідувань, у 2014-2015 роках тодішня влада України перерахувала щонайменше 200 млн гривень за вугілля з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей, не рахуючи коштів, сплачених у готівковій формі, із запланованих більше ніж 3,16 млрд гривень.

Фігурантами справи є ексміністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин, а також один із лідерів “Опозиційної платформи – За життя” Віктор Медведчук та бізнесмен Сергій Кузяра.

Медведчука підозрюють за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України, Демчишина – за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України, Кузяру – за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України.

20 грудня в цій справі повідомили підозру п’ятому президентові Петру Порошенку, який буцімто також стояв за цією схемою і віддав перевагу вугіллю з ОРДЛО замість південноафриканського.

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