СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3678088 +1746
Летальні випадки:
96436 +135
Одужали:
3483354 +3629
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 16835647 (+11633). Оновлено: 08:17 04.01.2022
Home / Україна / Межа закону / ДБР спростовує інформацію про відкликання із суду клопотання про арешт Порошенка

ДБР спростовує інформацію про відкликання із суду клопотання про арешт Порошенка

04/01/2022 20:45

Інформація про те, що Державне бюро розслідувань відкликало з Печерського районного суду Києва клопотання про обрання п’ятому президентові України Петру Порошенку запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою не відповідає дійсності.

Про це у вівторок, 4 січня, повідомляє пресслужба Бюро.

“Державне бюро розслідувань зазначає, що оприлюднена сьогодні інформація про нібито відкликання з Печерського районного суду міста Києва 29 грудня 2021 року слідчим ДБР клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою щодо п’ятого президента України не відповідає дійсності. Щоб уникнути маніпуляцій та подальших інформацій спекуляцій навколо даного кримінального провадження повідомляємо, що вищезазначена опублікована у ЗМІ інформація не відповідає дійсності, зазначені процесуальні рішення не ухвалювалися”, – йдеться в повідомленні.

У коментарі агентству “Інтерфакс-Україна” в Бюро підтвердили, що відповідне клопотання було подано до суду.

“Клопотання є і ніхто його не відкликав”, – пояснили в ДБР.

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація про те, що клопотання про арешт Порошенка було відкликано для доопрацювання. Так, “Українська правда” з посиланням на ухвалу Печерського райсуду пише про те, що до суду надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління ДБР Максима Дзвоника про застосування щодо Порошенка запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Але до початку розгляду клопотання прокурор подав заяву про повернення клопотання “для доопрацювання”.

Зазначається, що слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження та заяву прокурора про повернення клопотання, дійшов до висновку, що Кримінальним процесуальним законодавством не передбачено повернення клопотання за заявою слідчого/прокурора.

Водночас, він вирішив виходити з принципу диспозитивності кримінального провадження (диспозитивність полягає у вільному використанні сторонами кримінального провадження своїх матеріальних і процесуальних прав – як то права представляти чи не представляти доказ, давати показання чи відмовитись від давання показань, заявляти клопотання чи ні– ред.) і вирішив повернути клопотання.

“Слідчий суддя ухвалив: Повернути прокурору клопотання. Ухвала оскарженню не підлягає”, – цитує ЗМІ документ суду.

Передісторія

Нагадаємо, за версією Державного бюро розслідувань, у 2014-2015 роках тодішня влада України перерахувала щонайменше 200 млн гривень за вугілля з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей, не рахуючи коштів, сплачених у готівковій формі, із запланованих більше ніж 3,16 млрд гривень.

Фігурантами справи є ексміністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин, а також один із лідерів “Опозиційної платформи – За життя” Віктор Медведчук та бізнесмен Сергій Кузяра.

Медведчука підозрюють за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України, Демчишина – за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України, Кузяру – за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України.

20 грудня в цій справі повідомили підозру п’ятому президентові Петру Порошенку, який буцімто також стояв за цією схемою і віддав перевагу вугіллю з ОРДЛО замість південноафриканського.

Читайте також:
У мережі опублікували повний текст підозри Порошенку

Унікальних переглядів: 31
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Німеччина більш готова підтримати членство України в ЄС, ніж у НАТО, – посол

За словами посла України у Німеччині Андрія Мельника, у Берліні більш готові підтримати майбутнє членство України в ЄС, ніж у НАТО. Таку думку він висловив у інтерв’ю “Європейській правді”,...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse