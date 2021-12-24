Мільярдна застава: Офіс генпрокурора визначився із запобіжним заходом для Порошенка, – ЗМІ

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Виконуючий обов’язки генпрокурора Олексій Симоненко підписав клопотання про арешт п’ятого президента та лідера “Європейської солідарності” Петра Порошенка і заставу в сумі 1 мільярд гривень.

Про це повідомляють у п’ятницю, 24 грудня, три окремих джерела “Главкома”, наближені до офісу генпрокурора.

Як відомо, генпрокурорка Ірина Венедіктова знаходиться теж в Києві. Але, за даними джерел, вона пішла у відпустку.

Наразі Петро Порошенко перебуває з робочим візитом у Європі. Він обіцяв повернутися в Україну у середині січня.

Раніше підозру Порошенкові так само підписав заступник генпрокурора Симоненко.

Передісторія

Нагадаємо, за версією Державного бюро розслідувань, у 2014-2015 роках тодішня влада України перерахувала щонайменше 200 млн гривень за вугілля з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей, не рахуючи коштів, сплачених у готівковій формі, із запланованих більше ніж 3,16 млрд гривень.

Фігурантами справи є ексміністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин, а також один із лідерів “Опозиційної платформи – За життя” Віктор Медведчук та бізнесмен Сергій Кузяра.

Медведчука підозрюють за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України, Демчишина – за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України, Кузяру – за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України.

20 грудня в цій справі повідомили підозру п’ятому президентові Петру Порошенку, який буцімто також стояв за цією схемою і віддав перевагу вугіллю з ОРДЛО замість південноафриканського.

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