Скріншот із відео

П’ятий президент України і народний депутат від “Європейської солідарності” Петро Порошенко вперше прокоментував свою підозру в держзраді, перебуваючи у Варшаві.

Відповідне відеозвернення він записав та опублікував у вівторок, 21 грудня, на сторінці у ФБ.

Порошенко розповів, що наразі перебуває в Польщі, де, з його слів, “формує потужну коаліцію на підтримку України і протидії Росії”.

“Мені передають вітання з офісу президента про те, що вони з розумінням поставляться до того, якби я залишився в Європі. Хочу наголосити, що я не надам їм такого подарунку і повернусь в Україну в першій половині січня – але за своїм графіком, а не за графіком потужного сценариста відосиків пана Зеленського”, – заявив Порошенко.

Він додав: “Як тільки я повернуся – ми поговоримо про державну зраду і сприяння фінансування тероризму”.

“Пред’явлення підозри главі держави в державній зраді – це перехід червоних ліній. Це вже не жарти. Жарти закінчилися. І за це доведеться відповідати”, – висловився п’ятий президент.

Нагадаємо, що 20 грудня про підозру Порошенку заявив керівник центрального штабу “Європейської солідарності” Олександр Турчинов.

Підозра Порошенку стосується постачання вугілля з ОРДЛО в умовах військового протистояння 2014-2015 років.

“Ситуація тоді була надскладною, було реальне військове загострення, і в цих умовах тодішнє керівництво України змогло забезпечити енергетичну безпеку України, змогло дати тепло в оселі громадян України. Сьогодні владні силовики розповідають про підозру в цій сфабрикованій справі. Це виглядає особливо цинічно на фоні того, що в останні два роки Україна, на чолі якої стоїть Зеленський і його команда, повністю зруйнували енергетичну безпеку нашої держави, яку забезпечили президент Порошенко та уряди в 2015-2019 роках”, – розповів він.

За словами Турчинова, зараз Порошенко перебуває за кордоном, але найближчим часом повернеться в Україну.

ДБР підтвердило, що підозра Порошенку підписана у “вугільній” справі підписана за статтями про державну зраду та сприяння діяльності терористичних організацій.

А слідство СБУ закликало “не переводити у політичну площину” розслідування справи про держзраду Порошенка.

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Нагадаємо, за версією Державного бюро розслідувань, у 2014-2015 роках тодішня влада України перерахувала щонайменше 200 млн гривень за вугілля з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей, не рахуючи коштів, сплачених у готівковій формі, із запланованих більше ніж 3,16 млрд гривень.

Фігурантами справи є ексміністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин, а також один із лідерів “Опозиційної платформи – За життя” Віктор Медведчук та бізнесмен Сергій Кузяра.

Медведчука підозрюють за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України, Демчишина – за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України, Кузяру – за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України.

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