Прокуратура просить суд арештувати Порошенка, альтернатива – застава в ₴1 мільярд

Фото: "Укрінформ"

Сторона обвинувачення просить Печерський районний суд міста Києва обрати п’ятому президенту України, лідеру “Європейської солідарності” Петрові Порошенку запобіжний захід у “вугільній справі” у вигляді тримання під вартою. Альтернатива – застава в 1 мільярд гривень.

Про це в понеділок, 17 січня, інформує “Інтерфакс-Україна”.

Політика підозрюють у державній зраді та сприянні тероризму.

“Прошу застосувати щодо підозрюваного Порошенка (…) запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (…) визначити заставу (…) один мільярд гривень”, – сказав представник прокуратури в суді.

Необхідність обрання такого запобіжного заходу обвинувачення аргументує характером кримінального провадження, розміром завданих збитків, а також майновим становищем Петра Порошенка.

На думку обвинувачення, такий запобіжний захід забезпечить виконання процесуальних зобов’язань підозрюваним.

Передісторія

Нагадаємо, за версією Державного бюро розслідувань, у 2014-2015 роках тодішня влада України перерахувала щонайменше 200 млн гривень за вугілля з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей, не рахуючи коштів, сплачених у готівковій формі, із запланованих більше ніж 3,16 млрд гривень.

Фігурантами справи є ексміністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин, а також один із лідерів “Опозиційної платформи – За життя” Віктор Медведчук та бізнесмен Сергій Кузяра.

Медведчука підозрюють за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України, Демчишина – за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України, Кузяру – за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України.

20 грудня 2021 року в цій справі повідомили підозру п’ятому президентові Петру Порошенку, який буцімто також стояв за цією схемою і віддав перевагу вугіллю з ОРДЛО замість південноафриканського.

Того ж дня Порошенко вилетів з України в Стамбул, а далі до Польщі, заявивши про свої плани зустрічатися із закордонними політиками.

6 січня Печерський райсуд Києва наклав арешт на майно Порошенка.

П’ятий президент заздалегідь анонсував, що має намір прилетіти в Україну 17 січня.

Читайте також:

Банкова прокоментувала повернення Порошенка в Україну