Безкарність дій РФ проти України відкриє скриньку Пандори, – Блінкен

Якщо не звертати уваги на безкарність дій Російської Федерації в її агресії проти України, то це розв’яже руки іншим автократіям у всьому світі.

Про це у подкасті Pod Save America заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

“Ми маємо одну країну – Росію, яка своїми діями показує, що може просто змінювати межі своїх сусідів силою; показує, що може вирішувати за своїх сусідів, якими мають бути їхні рішення; з ким вони можуть вступати в союзи, замість громадян цієї країни через їхній обраний уряд. Маємо країну, яка каже, що це нормально мати сфери впливу, в яких вона може підпорядковувати своїй волі інші країни. Якщо ми залишимо це безкарним, то відкриємо скриньку Пандори – і це стосується не лише України”, – відповів він на запитання про те, чому Україна настільки важлива для США.

NEW: In the final interview before his last minute trip to Ukraine, @SecBlinken joined #PodSaveTheWorld to discuss the building tension in the region and why Americans should be paying attention: pic.twitter.com/EImuCkForG

