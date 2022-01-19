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Безкарність дій РФ проти України відкриє скриньку Пандори, – Блінкен

19/01/2022 10:52

Якщо не звертати уваги на безкарність дій Російської Федерації в її агресії проти України, то це розв’яже руки іншим автократіям у всьому світі.

Про це у подкасті Pod Save America заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

“Ми маємо одну країну – Росію, яка своїми діями показує, що може просто змінювати межі своїх сусідів силою; показує, що може вирішувати за своїх сусідів, якими мають бути їхні рішення; з ким вони можуть вступати в союзи, замість громадян цієї країни через їхній обраний уряд. Маємо країну, яка каже, що це нормально мати сфери впливу, в яких вона може підпорядковувати своїй волі інші країни. Якщо ми залишимо це безкарним, то відкриємо скриньку Пандори – і це стосується не лише України”, – відповів він на запитання про те, чому Україна настільки важлива для США.

За словами Блінкена, тоді й інші автократичні країни у світі, такі як Росія скажуть: “Ми теж так робитимемо”.

“І це буде рецептом конфлікту, рецептом хаосу, рецептом людських страждань та рецептом підриву демократії”, – наголосив він.

Як писала “Новинарня“, державний секретар США Ентоні Блінкен сьогодні прибув з візитом до Києва.
В Україні він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, щоб “підтвердити підтримку Сполучених Штатів суверенітету і територіальній цілісності України”.
Держсекретар також зустрінеться з працівниками і родинами посольства США в Україні, щоби “повідомити про зусилля Департаменту щодо планування непередбачених ситуацій, якщо Росія вирішить вдатися до подальшої ескалації”.

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