Безкарність дій РФ проти України відкриє скриньку Пандори, – Блінкен

Якщо не звертати уваги на безкарність дій Російської Федерації в її агресії проти України, то це розв’яже руки іншим автократіям у всьому світі.
Про це у подкасті Pod Save America заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.
“Ми маємо одну країну – Росію, яка своїми діями показує, що може просто змінювати межі своїх сусідів силою; показує, що може вирішувати за своїх сусідів, якими мають бути їхні рішення; з ким вони можуть вступати в союзи, замість громадян цієї країни через їхній обраний уряд. Маємо країну, яка каже, що це нормально мати сфери впливу, в яких вона може підпорядковувати своїй волі інші країни. Якщо ми залишимо це безкарним, то відкриємо скриньку Пандори – і це стосується не лише України”, – відповів він на запитання про те, чому Україна настільки важлива для США.
NEW: In the final interview before his last minute trip to Ukraine, @SecBlinken joined #PodSaveTheWorld to discuss the building tension in the region and why Americans should be paying attention: pic.twitter.com/EImuCkForG
— Pod Save America (@PodSaveAmerica) January 18, 2022
За словами Блінкена, тоді й інші автократичні країни у світі, такі як Росія скажуть: “Ми теж так робитимемо”.
“І це буде рецептом конфлікту, рецептом хаосу, рецептом людських страждань та рецептом підриву демократії”, – наголосив він.
Як писала “Новинарня“, державний секретар США Ентоні Блінкен сьогодні прибув з візитом до Києва.
В Україні він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, щоб “підтвердити підтримку Сполучених Штатів суверенітету і територіальній цілісності України”.
Держсекретар також зустрінеться з працівниками і родинами посольства США в Україні, щоби “повідомити про зусилля Департаменту щодо планування непередбачених ситуацій, якщо Росія вирішить вдатися до подальшої ескалації”.
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