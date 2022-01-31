Швеція не планує евакуювати своїх дипломатів з України

Швеція наразі не планує евакуювати співробітників свого посольства в Україні чи членів їхніх родин.

Про це міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде повідомила під час телефонної розмови зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою, інформує пресслужба МЗС.

Очільник зовнішньополітичного відомства України детально поінформував шведську міністерку про актуальну безпекову ситуацію поблизу державного кордону та на тимчасово окупованих РФ територіях України, а також масовану російську дезінформацію та зусилля РФ з підриву економічної й фінансової стабільності нашої держави.

Лінде, своєю чергою, запевнила в непохитній підтримці суверенітету й територіальної цілісності України та відданості Швеції принципу “жодних рішень щодо України без України”.

Вона підкреслила, що Швеція активно підтримує комплексний пакет стримування Росії задля стримування її від агресивних планів. У цьому контексті співрозмовники обговорили питання нових санкцій ЄС проти Росії.

Нагадаємо, раніше про можливу або вже розпочату евакуацію з України другорядних співробітників своїх посольств та член родин дипломатів заявили Німеччина, США та Канада.

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