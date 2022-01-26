Посольство рекомендувало громадянам США покинути Україну

Посольство США в Києві. Ілюстративне фото

Посольство США в Україні оприлюднило рекомендацію для своїх громадян залишити територію України через “непередбачувану” безпекову ситуацію з російськими військами на кордонах.

Відповідне повідомлення опубліковане на сайті амбасади 26 січня.

“Безпекова ситуація в Україні й надалі лишається непередбачуваною через загрозу воєнних дій Росії і може погіршитися дуже швидко. Посольство США наполегливо просить громадян США розглянути можливість від’їзду з України комерційними рейсами чи приватним транспортом”, – сказано в повідомленні.

У посольстві пропонують американським громадянам позику на придбання авіаквитків чи квитків на інший транспорт у разі, якщо вони наразі не мають коштів.

Дипломати також просять американців, які вирішили залишитись в Україні, зареєструватися на сайті посольства в спеціальному електронному реєстрі. Це має полегшити спілкування в разі погіршення ситуації.

Крім того, в повідомленні радять стежити за міжнародними та українськими ЗМІ, а також соціальними мережами на випадок раптових воєнних дій з боку Росії.

Раніше цього дня перший заступник держсекретаря США Венді Шерман назвала нову ймовірну дату, коли РФ може застосувати військову силу проти України.

Як відомо, 24 січня Держдепартамент США на тлі загрози масштабної військової агресії РФ зобов’язав членам сімей американських дипломатів повернутися додому з України, а також дозволив повернення до Штатів додаткового персоналу посольства в Києві.

У ці дні Велика Британія й Австралія також оголосили про евакуацію частини своїх працівників та їхніх родин із посольств у Києві. Водночас країни ЄС не бачать такої потреби.

Читайте також:

Офіс ОБСЄ не планує евакуювати персонал із України