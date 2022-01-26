СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3913809 +24321
Летальні випадки:
99584 +141
Одужали:
3596715 +5514
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 17661202 (+79688). Оновлено: 08:15 26.01.2022
Home / Світ / Америка / Посольство рекомендувало громадянам США покинути Україну

Посольство рекомендувало громадянам США покинути Україну

26/01/2022 19:48

Посольство США в Україні оприлюднило рекомендацію для своїх громадян залишити територію України через “непередбачувану” безпекову ситуацію з російськими військами на кордонах.

Відповідне повідомлення опубліковане на сайті амбасади 26 січня.

“Безпекова ситуація в Україні й надалі лишається непередбачуваною через загрозу воєнних дій Росії і може погіршитися дуже швидко. Посольство США наполегливо просить громадян США розглянути можливість від’їзду з України комерційними рейсами чи приватним транспортом”, – сказано в повідомленні.

У посольстві пропонують американським громадянам позику на придбання авіаквитків чи квитків на інший транспорт у разі, якщо вони наразі не мають коштів.

Дипломати також просять американців, які вирішили залишитись в Україні, зареєструватися на сайті посольства в спеціальному електронному реєстрі. Це має полегшити спілкування в разі погіршення ситуації.

Крім того, в повідомленні радять стежити за міжнародними та українськими ЗМІ, а також соціальними мережами на випадок раптових воєнних дій з боку Росії.

Раніше цього дня перший заступник держсекретаря США Венді Шерман назвала нову ймовірну дату, коли РФ може застосувати військову силу проти України.

Як відомо, 24 січня Держдепартамент США на тлі загрози масштабної військової агресії РФ зобов’язав членам сімей американських дипломатів повернутися додому з України, а також дозволив повернення до Штатів додаткового персоналу посольства в Києві.

У ці дні Велика Британія й Австралія також оголосили про евакуацію частини своїх працівників та їхніх родин із посольств у Києві. Водночас країни ЄС не бачать такої потреби.

Читайте також:
Офіс ОБСЄ не планує евакуювати персонал із України

Унікальних переглядів: 76
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

У Києві відкрили меморіальну дошку розвіднику УНР Миколі Красовському

У Києві урочисто відкрили меморіальну дошку видатному розвіднику УНР полковнику Миколі Красовському. Дошка знаходиться на фасаді будинку №21/20а по вулиці Ярославів Вал. Барельєф роботи столичного скульптора Олександра Михайлицького встановлено...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse