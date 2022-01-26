У Держдепі США назвали нову ймовірну дату, коли РФ може застосувати військову силу проти України

Державний департамент США

У Сполучених Штатах бачать усі ознаки, що президент РФ Володимир Путін збирається застосувати військову силу проти України в середині лютого.

Про це заявила перший заступник держсекретаря США Венді Шерман під час виступу на форумі “Ялтинської європейської стратегії” (YES) у середу, 26 січня.

“Я не знаю, чи він прийняв остаточне рішення, але ми точно бачимо всі ознаки, що він збирається застосувати військову силу, можливо, зараз або у середині лютого”, – сказала Шерман, яку цитує “Укрінформ”.

Шерман відзначила, що 4 лютого відбудеться церемонія відкриття Олімпійських ігор у Пекіні, і це могло вплинути на плани Москви.

“Очікується, що президент Путін буде там. Сі Цзіньпін, можливо, просив, щоб у цей час не було нападу на Україну. Це могло вплинути на їхній час та на хід думок”, – наголосила американська високопосадовиця.

Водночас вона підозрює, що навіть люди довкола самого президента РФ Володимира Путіна не знають, що він зрештою робитиме.

“Я думаю, що вони знають про плани підготовки військових і плани з використання військ, але підозрюю, що президент має свої плани також”, – зауважила Шерман.

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