Сі Цзінпінь міг попросити Путіна не починати війну під час Олімпіади в Пекіні, – ЗМІ

Володимир Путін і Сі Цзінпінь

Президент Росії Володимир Путін може відмовитися від плану почати масштабне вторгнення в Україну в найближчі тижні, щоб не “псувати” Зимові Олімпійські ігри, які невдовзі стартують у Китаї – країні-партнері РФ.

Таке припущення робить американське видання Bloomberg у публікації 22 січня.

“Оскільки США та Європа докладають все крутіших зусиль, щоб стримати Росію від будь-якого вторгнення в Україну, саме голова Китаю Сі Цзіньпін може мати вирішальний вплив на Путінів розклад.

Російський президент заявив, що 4 лютого приєднається до Сі на церемонії відкриття Зимових Олімпійських ігор у Пекіні, на які китайський лідер витратив мільярди доларів, щоб продемонструвати світові статус наддержави. Останнє, чого потрібно Сі, – це щоб Путін затьмарив великий момент Китаю, спровокувавши глобальну кризу безпеки для США та Європи. Це особливо актуально, оскільки Сі прагне зміцнити свій престиж вдома. Адже він прагне отримати підтримку на безпрецедентний третій термін на посаді пізніше 2022 року”, – зазначає Bloomberg.

Видання вказує, що початок широкомасштабного вторгнення в Україну може охолодити відносини та втягнути Китай у дипломатичну боротьбу.

Китайський дипломат розповів медійникам, що, можливо, Сі Цзіньпін попросив Путіна не вторгатися в Україну під час Олімпіади в Китаї.

14 січня міністерство закордонних справ Китаю нагадало, що всі країни повинні дотримуватися традиційної резолюції ООН про Олімпійське перемир’я “від семи днів до початку Олімпійських ігор до семи днів після закінчення Паралімпійських ігор”. Ідеться про період із 28 січня до 20 березня.

Ініційована Китаєм відповідна резолюція ООН була прийнята консенсусом у грудні, і представник Росії також закликав усі країни дотримуватися перемир’я.

Нагадаємо, Зимові Олімпійські ігри 2022 року відбуватимуться в Пекіні з пʼятниці, 4 лютого, до неділі, 20 лютого.

Україну на цих “білих” Іграх мають представити 45 спортсменів у 12 видах спорту.

Минулого разі Росія почала агресію проти України та окупацію Криму саме під час зимової Олімпіади 2014 року в Сочі.

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