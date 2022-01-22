СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3842011 +22473
Летальні випадки:
99129 +136
Одужали:
3580878 +4610
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 17455150 (+65319). Оновлено: 08:17 22.01.2022
Home / Війна / Сі Цзінпінь міг попросити Путіна не починати війну під час Олімпіади в Пекіні, – ЗМІ

Сі Цзінпінь міг попросити Путіна не починати війну під час Олімпіади в Пекіні, – ЗМІ

22/01/2022 20:44

Президент Росії Володимир Путін може відмовитися від плану почати масштабне вторгнення в Україну в найближчі тижні, щоб не “псувати” Зимові Олімпійські ігри, які невдовзі стартують у Китаї – країні-партнері РФ.

Таке припущення робить американське видання Bloomberg у публікації 22 січня.

“Оскільки США та Європа докладають все крутіших зусиль, щоб стримати Росію від будь-якого вторгнення в Україну, саме голова Китаю Сі Цзіньпін може мати вирішальний вплив на Путінів розклад.

Російський президент заявив, що 4 лютого приєднається до Сі на церемонії відкриття Зимових Олімпійських ігор у Пекіні, на які китайський лідер витратив мільярди доларів, щоб продемонструвати світові статус наддержави. Останнє, чого потрібно Сі, – це щоб Путін затьмарив великий момент Китаю, спровокувавши глобальну кризу безпеки для США та Європи. Це особливо актуально, оскільки Сі прагне зміцнити свій престиж вдома. Адже він прагне отримати підтримку на безпрецедентний третій термін на посаді пізніше 2022 року”, – зазначає Bloomberg.

Видання вказує, що початок широкомасштабного вторгнення в Україну може охолодити відносини та втягнути Китай у дипломатичну боротьбу.

Китайський дипломат розповів медійникам, що, можливо, Сі Цзіньпін попросив Путіна не вторгатися в Україну під час Олімпіади в Китаї.

14 січня міністерство закордонних справ Китаю нагадало, що всі країни повинні дотримуватися традиційної резолюції ООН про Олімпійське перемир’я “від семи днів до початку Олімпійських ігор до семи днів після закінчення Паралімпійських ігор”. Ідеться про період із 28 січня до 20 березня.
Ініційована Китаєм відповідна резолюція ООН була прийнята консенсусом у грудні, і представник Росії також закликав усі країни дотримуватися перемир’я.

Нагадаємо, Зимові Олімпійські ігри 2022 року відбуватимуться в Пекіні з пʼятниці, 4 лютого, до неділі, 20 лютого.
Україну на цих “білих” Іграх  мають представити 45 спортсменів у 12 видах спорту.

Минулого разі Росія почала агресію проти України та окупацію Криму саме під час зимової Олімпіади 2014 року в Сочі.

Читайте також:
В Європарламенті закликали до тотального бойкоту зимової Олімпіади в Пекіні

Унікальних переглядів: 47
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Україна не приєднається до дипломатичного бойкоту Олімпіади в Пекіні

Україна не буде оголошувати дипломатичний бойкот зимових Олімпійських ігор-2022 в Китаї через порушення в КНР прав людини, як це роблять деякі західні союзники. Як передає “Новинарня“, про це сказав...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse