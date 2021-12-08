СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3519981 +9371
Летальні випадки:
89436 +450
Одужали:
3109423 +26804
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 16160332 (+40611). Оновлено: 08:35 08.12.2021
Home / Світ / В Європарламенті закликали до тотального бойкоту зимової Олімпіади в Пекіні

В Європарламенті закликали до тотального бойкоту зимової Олімпіади в Пекіні

08/12/2021 13:00

Заступниця голови Європарламенту Нікола Бер, яка представляє Вільну демократичну партію, закликала до повного бойкоту зимових Олімпійських ігор в Пекіні.

Про це в середу, 8 грудня, інформує Süddeutsche Zeitung.

“Євросоюз має не просто залишатися в тіні США, а й бути активним у питанні дотримання прав людини і висловитися за тотальний бойкот зимових Ігор”, – сказала Бер.

За її словами, дипломатичний бойкот, якого вимагають США, це “найменше, що може зробити Захід”.

Чіткі сигнали із Заходу в напрямку Пекіна давно назріли, вважає Бір, маючи на увазі “жорстоке придушення прав уйгурів і китайську агресію проти Гонконгу та Тайваню”.

Політикиня наголошує, що в інтересах США та ЄС не може бути “тихеньке спостереження за тим, як Пекін на зимових Іграх створює гігантську пропагандистську постановку тоді, коли апарат Китаю за лаштунками відверто й серйозно порушує права людини”, – сказала заступниця голови Європарламенту.

Нагадаємо, Сполучені Штати нещодавно заявили, що не надсилатимуть офіційних осіб на Ігри, які розпочнуться в Китаї 4 лютого 2022 року.

Речниця Білого дому Джен Псакі вказала на “тривальний геноцид і злочини проти людяності в Сіньцзяні та інші порушення прав людини” як підставу для такого рішення.

Вона додала, що олімпійська збірна США користується “повною підтримкою” адміністрації президента та не постраждає від дипломатичного бойкоту.

У відповідь офіційний представник Міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзянь звинуватив Сполучені Штати у порушенні духу Олімпійських ігор та спробі завадити проведенню престижного спортивного заходу “з ідеологічних забобонів, заснованих на брехні та чутках”.

Чжао пообіцяв, що Китай відповість “рішучими контрзаходами”, пише “Радіо Свобода”.

Сполучені Штати заявляють, що Китай здійснює геноцид проти уйгурів та інших переважно мусульманських меншин у регіоні Сіньцзян, два мільйони людей перебувають у таборах для затриманих. Правозахисні групи задокументували протиправну політику Китаю, включаючи репресії за релігійною ознакою, тортури та примусову стерилізацію у таборах.

Пекін заперечує репресії проти уйгурів, заявляючи, що людей поміщають у центри перевиховання для боротьби з екстремізмом.

Згодом прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що його країні приєдналася до Сполучених Штатів у дипломатичному бойкоті майбутніх зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2022 року в Пекіні.

Читайте також:
Олаф Шольц обраний новим канцлером Німеччини

Унікальних переглядів: 40
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

На Черкащині затримали двох озброєних студентів, що планували влаштувати теракт у коледжі

У Черкаській області затримали двох студентів, які погрожували вчиненням теракту в коледжі. Про це інформує пресцентр Служби безпеки України в середу, 8 грудня. Інформацію про підготовку до масового розстрілу...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse