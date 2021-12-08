В Європарламенті закликали до тотального бойкоту зимової Олімпіади в Пекіні

Нікола Бер. Фото: European Parliament Audiovisual

Заступниця голови Європарламенту Нікола Бер, яка представляє Вільну демократичну партію, закликала до повного бойкоту зимових Олімпійських ігор в Пекіні.

Про це в середу, 8 грудня, інформує Süddeutsche Zeitung.

“Євросоюз має не просто залишатися в тіні США, а й бути активним у питанні дотримання прав людини і висловитися за тотальний бойкот зимових Ігор”, – сказала Бер.

За її словами, дипломатичний бойкот, якого вимагають США, це “найменше, що може зробити Захід”.

Чіткі сигнали із Заходу в напрямку Пекіна давно назріли, вважає Бір, маючи на увазі “жорстоке придушення прав уйгурів і китайську агресію проти Гонконгу та Тайваню”.

Політикиня наголошує, що в інтересах США та ЄС не може бути “тихеньке спостереження за тим, як Пекін на зимових Іграх створює гігантську пропагандистську постановку тоді, коли апарат Китаю за лаштунками відверто й серйозно порушує права людини”, – сказала заступниця голови Європарламенту.

Нагадаємо, Сполучені Штати нещодавно заявили, що не надсилатимуть офіційних осіб на Ігри, які розпочнуться в Китаї 4 лютого 2022 року.

Речниця Білого дому Джен Псакі вказала на “тривальний геноцид і злочини проти людяності в Сіньцзяні та інші порушення прав людини” як підставу для такого рішення.

Вона додала, що олімпійська збірна США користується “повною підтримкою” адміністрації президента та не постраждає від дипломатичного бойкоту.

У відповідь офіційний представник Міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзянь звинуватив Сполучені Штати у порушенні духу Олімпійських ігор та спробі завадити проведенню престижного спортивного заходу “з ідеологічних забобонів, заснованих на брехні та чутках”.

Чжао пообіцяв, що Китай відповість “рішучими контрзаходами”, пише “Радіо Свобода”.

Сполучені Штати заявляють, що Китай здійснює геноцид проти уйгурів та інших переважно мусульманських меншин у регіоні Сіньцзян, два мільйони людей перебувають у таборах для затриманих. Правозахисні групи задокументували протиправну політику Китаю, включаючи репресії за релігійною ознакою, тортури та примусову стерилізацію у таборах.

Пекін заперечує репресії проти уйгурів, заявляючи, що людей поміщають у центри перевиховання для боротьби з екстремізмом.

Згодом прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що його країні приєдналася до Сполучених Штатів у дипломатичному бойкоті майбутніх зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2022 року в Пекіні.

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