Олаф Шольц обраний новим канцлером Німеччини

Бундестаг обрав соціал-демократа Олафа Шольца канцлером Федеративної Республіки Німеччина замість Ангели Меркель, яка обіймала цю посаду протягом 16 років.

Про це інформує Deutsche Welle.

Під час таємного голосування “за” представника Шольца проголосували 395 депутатів з 707.

До обрання канцлером 63-річний Олаф Шольц обіймав посаду віцеканцлера та федерального міністра фінансів у четвертому уряді Ангели Меркель.

Шольц походить із західної Німеччини і є юристом за освітою. До лав СДПН вступив у 1975 році, у 2002-2004 роках був генеральним секретарем партії.

Під час канцлерства Ґергарда Шрьодера у 1998-2005 роках вважався його найближчим соратником.

З 2007 до 2009 року керував федеральним міністерством праці Німеччини. З 2011 року два терміни поспіль був бургомістром Гамбурга.

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