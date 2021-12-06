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У Німеччині оголосили новий склад уряду

06/12/2021 16:48

Сьогодні стали відомі імена всіх членів нового уряду Німеччини.

Останніми прізвища своїх міністрів назвали соціал-демократи, повідомляє “Укрінформ”.

Міністерство оборони знову очолить жінка – Крістін Ламбрехт, яка до цього була міністеркою юстиції.

Міністром внутрішніх справ уперше в історії країни стане жінка – Ненсі Фазер.

“Безпека в цьому уряді буде в руках сильних жінок”, – прокоментував майбутній канцлер Олаф Шольц.

У його команді ще дві жінки – Клара Гейвіц (міністр будівництва та ЖКГ) і Свенья Шульце, яка змінить крісло міністра навколишнього середовища на посаду міністра допомоги розвитку.

Міністром охорони здоров’я стане Карл Лаутербах, міністром праці залишається Губертус Гайль, міністром без портфелю стане Вольфганг Шмідт.

“Це відповідає суспільству, в якому ми живемо, в якому чоловіки та жінки складають половину населення”, – заявив Шольц.

Партнери по коаліції – “Зелені” та Вільна демократична партія – оголосили свої кандидатури ще раніше.

Співголови екопартії Анналена Бербок і Роберт Габек постануть, відповідно, на чолі МЗС і Міністерства економіки та захисту клімату. Габек також буде і віцеканцлером. За міністерство сім’ї буде відповідати Анне Шпігель, за міністерство навколишнього середовища – Джем Оздемір, за міністерство культури – Клаудіа Рот.

Лідер ВдПН Крістіан Лінднер буде керувати міністерством фінансів, а генеральний секретар партії Фолькер Віззінг – міністерством транспорту. Міністром юстиції буде Марко Бушманн, міністром освіти та науки Беттіна Старк-Ватцінгер.

Вибори Олафа Шольц (63 роки) відбудуться в Бундестазі у середу, 8 грудня, того ж дня буде приведено до присяги його кабінет.

Також у понеділок “Зелені” провели з’їзд, на якому 86% делегатів схвалили коаліційну угоду з соціал-демократами та лібералами. Раніше це зробили ВдПН (92,24% “за”) та СДПН (98,8% підтримки).

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