Офіс ОБСЄ не планує евакуювати персонал із України

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В офісі координатора проектів ОБСЄ в Україні не планують евакуювати персонал із України. В офісі кажуть, що наразі немає підстав вважати, що він не зможе продовжити роботу в країні.

Про це розповів у коментарі УНН координатор проектів ОБСЄ, посол Генрік Вілладсен у середу, 26 січня.

Співрозмовник зазначив, що в Україні діють дві місії ОБСЄ — Координатор проектів та Спеціальна моніторингова місія. Він зазначив, що робити заяви може лише щодо першої.

“Ми, звичайно, стурбовані ситуацією, яка відбувається в Україні та навколо неї, як і всі інші. І, звичайно, безпека нашого персоналу має першорядне значення. Ми продовжимо працювати (в Україні — ред.), як і планували. Ми не збираємось вивозити співробітників з України”, — розповів Вілладсен.

Координатор проектів, за словами посла, продовжуватиме спостерігати за ситуацією, яка “розвивається у різних напрямках щодня”.

Наразі, за словами співрозмовника, ця місія складається з близько 110 осіб.

“Звичайно, те, що відбувається, — це ситуація, до якої ми ставимося дуже серйозно, і ми маємо постійно стежити за нею. Але що я можу сказати, то це те, що у нас не було особливих причин думати, що ми не зможемо продовжити роботу, яку ми робимо, як планували”, — зазначив Вілладсен.

Нагадаємо, раніше про рішення розпочати вивезення з України родин американських дипломатів заявив Держдеп.

В українському міністерстві закордонних справ назвали передчасним таке рішення Вашингтона і зауважили, що у безпековій ситуації фактично не сталося змін.

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