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На Луганщині окупанти обстріляли колону з гуманітарною допомогою від ООН. ВІДЕО

18/02/2022 15:56

У районі КППВ “Щастя” у Луганській області колона з гуманітарною допомогою від представників Управління Верховного комісара ООН у справах біженців потрапила під обстріл російських окупаційних військ.

Про це в п’ятницю, 18 лютого, повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у фейсбуці.

“Сьогодні близько 12:00 російські окупаційні війська здійснили обстріл КПВВ “Щастя”, що в Луганській області, де в цей час проходили оформлення Держприкордонслужби водії та вантажні автомобілі, які напередодні доставили гуманітарний вантаж від УВКБ ООН та рухалися з непідконтрольної території. Обстріл був здійснений з великокаліберного кулемета (близько 50 пострілів), міномета 82 мм (три постріли), гранатомета АГС-17 (десять пострілів) з Веселої Гори”, – зазначив Залужний.

Чотири авто зі складу гуманітарного конвою пройшли КПВВ, люди були евакуйовані в укриття. Вісім авто залишилися у міжпозиційній зоні.

Втрат серед цивільних осіб та складу Об’єднаних сил немає.

Фото: Головнокомандувач ЗС України/Facebook

“Наголошую, що цей факт є черговим грубим порушенням російськими окупаційними військами норм міжнародного гуманітарного права та Мінських домовленостей. Особовий склад Об’єднаних сил вживає всіх заходів для захисту мирних мешканців”, – наголосив Залужний.

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