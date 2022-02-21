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Четверта доба ескалації в ООС: 80 ворожих обстрілів, один воїн ЗСУ поранений

21/02/2022 08:52

Упродовж минулої доби, 20 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 80 порушень. Із них 72 – зі застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав осколкове поранення.

Про це інформує пресцентр командування ООС у ранковому зведенні.

Нагадаємо, у два перші дні, коли почалася ескалація на Донбасі, 17 і 18 лютого, нарахували 60 і 66 обстрілів відповідно, з них більшість – із важкої артилерії.

Внаслідок обстрілів двоє українських військовослужбовців загинули (отримали осколкові поранення несумісні з життям).
Як інформувала “Новинарня“, полеглі –  капітан Антон Сидоров і солдат Денис Кононенко.

Четверо військовослужбовців отримали поранення різного ступеня важкості та перебувають у лікувальних закладах. Один військовослужбовець отримав бойове травмування.

Командування Об’єднаних сил висловило щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблих.

Протягом 19 лютого з боку збройних формувань Російської Федерації було зафіксовано 136 порушень режиму припинення вогню, 116 з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Це – нова найбільша кількість обстрілів на фронті за один день від 2017 року.

20 лютого російсько-окупаційні війська обстріляли:

  • Шість разів КРАСНОГОРІВКУ — з артилерії калібру 152 мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
  • Тричі АВДІЇВКУ — з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.
  • Двічі ГРАНІТНЕ — з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
  • Тричі СТАРОГНАТІВКУ — з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів.
  • Шість разів ЛУГАНСЬКЕ — з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, та великокаліберних кулеметів.
  • Тричі ОПИТНЕ — з мінометів калібру 120 мм.
  • Двічі ПІСКИ — з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
  • Тричі НОВОГНАТІВКУ — з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
  • Чотири рази ЩАСТЯ — з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
  • АРТЕМА — з мінометів калібру 120 мм.
  • Чотири рази НОВОТОШКІВСЬКЕ — з артилерії калібру 152 мм та мінометів калібру 120 мм.
  • ТАРАМЧУК — з артилерії калібру 122 мм.
  • СТАРОМИХАЙЛІВКА — з мінометів калібру 120 мм.
  • Чотири рази СВІТЛОДАРСЬК — з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів, станкових протитанкових гранатометів, протитанкових керованих ракетних комплексів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
  • ЗОЛОТЕ — з мінометів калібру 120 мм.
  • Двічі ПІВДЕННЕ — з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
  • НОВОТРОЇЦЬКЕ — з мінометів калібру 82 мм.
  • Три рази ТРОЇЦЬКЕ — з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
  • ПРИЧЕПИЛІВКУ — з артилерії калібру 152 мм.
  • ПАВЛОПІЛЬ — з мінометів калібру 82 мм.
  • Тричі БОЛОТЕНЕ — з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 82 мм.
  • КРИМСЬКЕ — з мінометів калібру 82 мм.
  • Двічі ЛОПАСКІНЕ — з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
  • НОВОГРИГОРІВКУ — з станкових протитанкових гранатометів.
  • ТРУДІВСЬКЕ — з артилерії калібру 122 мм.
  • Двічі МАР’ЇНКУ — з мінометів калібру 120 мм.
  • Двічі КАЛИНОВЕ — з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
  • МИКОЛАЇВКА — з мінометів калібру 120 мм.
  • Двічі НОВОЗВАНІВКУ — з мінометів калібру 120 мм.
  • Двічі БОГДАНІВКУ — з артилерії калібру 122 мм.
  • ШУМИ — з мінометів калібру 82 мм.
  • Двічі СТАНИЦЮ ЛУГАНСЬКУ — з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.
  • НЬЮ ЙОРК — із мінометів калібру 82 мм.
  • НОВОЛУГАНСЬКЕ — з мінометів калібру 120 мм.
  • СТАРИЙ АЙДАР — з мінометів калібру 120 мм.
  • ЛОБАЧЕВЕ — з артилерії калібру 122 мм.
  • НОВУ МИХАЙЛІВКУ — з мінометів калібру 120 мм.
  • МЕМРИК — з артилерії калібру 152 мм.
  • ЗАЛІЗНЕ — з мінометів калібру 120 мм.

“Унаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав осколкові поранення середньої тяжкості та знаходиться у лікувальному закладі. Стан здоров’я задовільний”, – йдеться в повідомленні.

За поточну добу з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано вісім порушень, усі – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Станом на 7:00 понеділка, 21 лютого, російсько-окупаційні війська обстріляли:

  • Двічі ТАЛАКІВКУ — з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
  • ПІЩЕВИК — з мінометів калібру 120 мм.
  • Двічі ВОДЯНЕ — з мінометів калібру 120 мм.
  • КРАСНОГОРІВКУ — з мінометів калібру 120 мм.
  • МЕМРИК — з артилерії калібру 152 мм.
  • СТАНИЦЮ ЛУГАНСЬКУ — з артилерії калібру 122 мм.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога.

Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

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