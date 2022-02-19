Від обстрілу на Донеччині загинув розвідник Антон Сидоров

Внаслідок ворожого обстрілу на сході України вранці в суботу, 19 лютого, загинув 34-річний капітан Антон Сидоров.

Про це, зокрема, повідомив під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки президент України Володимир Зеленський.

“Український розвідник, капітан Антон Сидоров, загинув внаслідок обстрілу з артилерійської зброї, що заборонена Мінськими угодами”, – наголосив Зеленський.

Антон Сидоров – 1987 року народження, мешкав у місті Новоград-Волинський на Житомирщині.

Військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. Помічник начальника штабу – начальник розвідки 3-го механізованого батальйону 30 омбр (військова частина А0409).

Згідно з повідомленням пресцентру командування ООС, він загинув близько 7-ї години біля селища Миронівське Бахмутського району Донецької області. Під час ворожого обстрілу капітан Сидоров отримав осколкове поранення в голову, несумісне з життям.

Обстріл вівся з напрямку Нижнє Лозове, де стоїть так званий 2-й армійський корпус збройних сил РФ, із застосуванням артилерії калібру 122 мм.

У коментарі “Суспільному” близько 17:00 прессекретарка 30-ї бригади Наталія Рожнятівська підтвердила, що загиблий був військовослужбовцем їхньої бригади.

“Наразі це все, що я можу вам розповісти. Докладнішу інформацію про загиблого ми зможемо повідомити вже після того, як сповістимо родичів загиблого“, – сказала Рожнятівська.

За даними “Новинарні“, загиблий вранці 19 лютого – перша безповоротна втрата ЗС України з початку нинішньої ескалації та друга – в лютому.

13 лютого від поранення, отриманого у грудні внаслідок пострілу снайпера в районі ДАПу, у шпиталі помер Сергій Іващенко з 21 омпб “Сармат” 56 омпбр.

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