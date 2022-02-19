На фронті – другий загиблий воїн за добу, четверо поранених

Станом на 17-ту годину з початку доби 19 лютого з боку збройних формувань Російської Федерації в зоні ООС зафіксовано 70 порушень режиму припинення вогню, 60 з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це повідомляє пресцентр командування ООС.
Таким чином, третя доба ескалації на фронті ще до вечора принесла найбільше обстрілів від 2017 року.
Показово, що раніше спокійна Станиця Луганська сьогодні потрапила під обстріли з танка та мінометів калібру 120 мм.
Як розповіли у штабі ООС, внаслідок обстрілу двоє українських військовослужбовців загинули (отримали осколкові поранення несумісні з життям). Четверо військовослужбовців отримали поранення різного ступеня важкості та знаходяться у лікувальних закладах.
Командування Об’єднаних сил висловило щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблих.
Про другого загиблого повідомив також президент Володимир Зеленський у виступі на Мюнхенській безпековій конференції.
Як відомо, перший із полеглих 18 лютого – капітан Антон Сидоров із 30 омбр.
Станом на 17:00 суботи російсько-окупаційні війська обстріляли:
Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно “Орлан-10”, з перетином лінії зіткнення.
“Об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога.
Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації”, – зазначено у зведенні.
Нагадаємо, масовані обстріли з боку російсько-окупаційних військ по всій лінії розмежування на Донбасі почалися 17 лютого. За дві доби 16-17 лютого в штабі ООС нарахували 60 і 66 обстрілів, з них більшість – із важкої артилерії.
У ці дні з боку РФ одна за одною послідували інформаційні провокації.
Західні розвідки попереджали, що в ці дні Росія готує інсценовану провокацію на Донбасі (операцію “під чужим прапором”), щоб мати привід почати наступ на територію України.
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