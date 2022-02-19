На фронті – другий загиблий воїн за добу, четверо поранених

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Станом на 17-ту годину з початку доби 19 лютого з боку збройних формувань Російської Федерації в зоні ООС зафіксовано 70 порушень режиму припинення вогню, 60 з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє пресцентр командування ООС.

Таким чином, третя доба ескалації на фронті ще до вечора принесла найбільше обстрілів від 2017 року.

Показово, що раніше спокійна Станиця Луганська сьогодні потрапила під обстріли з танка та мінометів калібру 120 мм.

Як розповіли у штабі ООС, внаслідок обстрілу двоє українських військовослужбовців загинули (отримали осколкові поранення несумісні з життям). Четверо військовослужбовців отримали поранення різного ступеня важкості та знаходяться у лікувальних закладах.

Командування Об’єднаних сил висловило щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблих.

Про другого загиблого повідомив також президент Володимир Зеленський у виступі на Мюнхенській безпековій конференції.

Як відомо, перший із полеглих 18 лютого – капітан Антон Сидоров із 30 омбр.

Станом на 17:00 суботи російсько-окупаційні війська обстріляли:

Шість разів НОВОТРОЇЦЬКЕ – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, артилерії калібру 122 мм та автоматичних станкових гранатометів.

ГРАНІТНЕ – з артилерії калібру 122 мм.

Чотири рази СТАРОГНАТІВКУ – з артилерії калібру 152мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Три рази НОВОСЕЛІВКУ – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

БОЛОТЕНЕ – з мінометів калібру 82 мм.

ВОДЯНЕ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

ШИРОКИНЕ – з мінометів калібру 120 мм.

МИРОНІВСЬКИЙ – з артилерії калібру 122 мм.

Три рази НОВОГНАТІВКУ – з мінометів калібру 120 мм.

Три рази СВІТЛОДАРСЬК – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Три рази ТРАВНЕВЕ – з мінометів калібру 120 мм та протитанкових керованих комплексів.

Двічі ЛОБАЧЕВЕ – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

Двічі ПІВДЕННЕ – з мінометів калібру 82 мм, протитанкових керованих комплексів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Чотири рази НОВОЗВАНІВКУ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Двічі ЛУГАНСЬКЕ – з мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів та ручного протитанкового гранатомету.

Двічі АВДІЇВКУ – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, протитанкових керованих комплексів.

П’ять разів ЩАСТЯ – з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Чотири рази КРИМСЬКЕ – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.

Чотири рази МАР’ЇНКУ – з мінометів калібру 120 мм та протитанкових керованих комплексів.

Двічі ОПИТНЕ – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Тричі НЬЮ-ЙОРК – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

ЛОПАСКИНЕ – з мінометів калібру 82 мм.

Тричі НОВОЛУГАНСЬКЕ – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

Двічі СТАНИЦЮ ЛУГАНСЬКУ – з танку та мінометів калібру 120 мм.

ПРИЧЕПИЛІВКУ – з мінометів калібру 120 мм .

СИЗЕ – з мінометів калібру 120 мм.

НОВОГРИГОРІВКУ – з артилерії калібру 122 мм.

П’ять разів ТРОЇЦЬКЕ – з мінометів калібру 120 мм.

СТАРИЙ АЙДАР – з артилерії калібру 122 мм.

Три рази ШУМИ – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.

Тричі ЗАЙЦЕВЕ – артилерії калібру 152 мм, мінометів калібру 120 мм.

СТАНИЦЮ ЛУГАНСЬКУ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Двічі ТРЬОХІЗБЕНКУ – з мінометів калібру 120 мм.

БОГДАНІВКА – з мінометів калібру 120 мм.

АВДІЇВКУ – з мінометів калібру 120 мм.

Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно “Орлан-10”, з перетином лінії зіткнення.

“Об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога.

Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації”, – зазначено у зведенні.

Нагадаємо, масовані обстріли з боку російсько-окупаційних військ по всій лінії розмежування на Донбасі почалися 17 лютого. За дві доби 16-17 лютого в штабі ООС нарахували 60 і 66 обстрілів, з них більшість – із важкої артилерії.

У ці дні з боку РФ одна за одною послідували інформаційні провокації.

Західні розвідки попереджали, що в ці дні Росія готує інсценовану провокацію на Донбасі (операцію “під чужим прапором”), щоб мати привід почати наступ на територію України.

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