Нардепи від “СН” потрапили під обстріл на Світлодарській дузі. ВІДЕО

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Народні депутати від фракції “Слуга народу” та журналісти потрапили під артилерійський обстріл у районі селища Новолуганське на Світлодарській дузі (Донецька область).

Як передає “Новинарня“, про це повідомила народна депутатка від “СН” Марія Мезенцева.

“Щойно народні депутати фракції “Слуга народу”, члени Комітету [Верховної Ради з] національної безпеки, оборони та розвідки разом з іноземними журналістами потрапили під жорсткий артилерійський обстріл у районі населеного пункту Новолуганське.

Б – Безпринципність!

UPD: всі живі, здорові, слава Богу”, – написала Мезенцева у фейсбуці.

Водночас речниця фракції монобільшості Юлія Палійчук повідомила про подію в телеграмі стриманіше: “На одній із позицій народні депутати та представники зарубіжних ЗМІ потрапили під обстріл і були евакуйовані в укриття”.

Прессекретарка оприлюднила відео, записане головою фракції “СН” Давидом Арахамією, який перебував на місці обстрілу.

Під час переїзду в авто Арахамія розповів, що вони оглядали позиції ЗС України, коли на пост прилетіли 10-12 мін калібру 122 мм. Всі разом укралися в бліндажі. За його словами, іноземні журналісти “були шоковані” – таким чином вони могли переконатися, хто саме порушує мінські угоди.

Також Арахамія надав низку відео із темного бліндажа, на яких видно іноземних журналістів, депутатів та чути звуки вибухів снарядів важкої артилерії.

“І знову прилетіло”, – коментує він.