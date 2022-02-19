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Зеленський поїхав на Мюнхенську конференцію. США не радили

19/02/2022 11:28

Президент Володимир Зеленський не скасував свою участь у Мюнхенській безпековій конференції, попри перестороги щодо загрозливої ситуації на Донбасі та на кордоні з РФ. Глава держави запевняє, що ситуація на сході країни повністю контрольована.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента вранці 19 лютого.

“Сьогодні відбудеться візит Президента України Володимира Зеленського до Мюнхена (Німеччина) для участі в щорічній безпековій конференції та проведення переговорів, які заплановані на цьому майданчику”, – сказано в повідомленні.

Зазначається, що в Мюнхені заплановано зустрічі Зеленського з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, віцепрезидентом США Камалою Гарріс, представниками міжнародних фінансових інституцій та ін.

Зеленський очікує “конкретних домовленостей щодо надання нашій державі додаткової військової та фінансової підтримки для посилення стійкості України”.

“Візит розплановано динамічно, повернення до Києва – сьогодні ж.
Природно, що дискусії на Мюнхенській безпековій конференції цьогоріч будуть присвячені актуальним загрозам на сході Європи та ситуації навколо України. Тому позиція нашої держави має бути представлена достатньо, щоб питання про Україну вирішувалися за участю України”, – зазначили в офісі президента.

“Ситуація на сході країни повністю контрольована українськими силами безпеки й оборони”, – заявили в ОП.

“Ситуацію на лінії дотику на Донбасі, в Автономній Республіці Крим та поблизу кордонів України аналізують спеціальні служби нашої держави. У робочому порядку відбувається постійний аналіз розвідувальних даних та обмін інформацією з партнерами. Україна регулярно отримує додаткові актуальні дані розвідки щодо активності російських сил”, – сказано також у повідомленні.

Як інформувала “Новинарня“, президент США Джо Байден у зверненні ввечері 18 лютого висловив упевненість, що його Путін уже ухвалив рішення про вторгнення в Україну.

Як відомо, Сполучені Штати не вітають участь президента Володимира Зеленського в Мюнхенській конференції з безпеки, оскільки вважають, що в ситуації, коли навколо українських кордонів російські війська, а на Донбасі – ескалація, йому не слід залишати Україну. На думку США, від’їздом Зеленського на конференцію нібито може скористатися Путін. Про це повідомляв американський телеканал NBC News з посиланням на джерела.

На сайті телеканалу також зазначено, що у Зеленського зреагували на стурбованість США. Представник офісу президента сказав NBC, що президент України не змінив свої плани та полетить до Мюнхена. Єдина причина, по якій він міг би відмовитися від поїздки – серйозна ескалація або турбують повідомлення про ситуацію навколо України.

Під час брифінгу 18 лютого президент США Байден, відповідаючи на запитання журналістів щодо поїздки Зеленського в Мюнхен, сказав: “Він сам має прийняти це рішення. Я говорив із Зеленським більше десятка разів – можливо, навіть більше. У напрацюванні дипломатичного рішення, можливо, це мудре рішення – так зробити (полетіти з України на конференцію). Але він мусить його прийняти”.

Мюнхенська конференція з безпеки відбувається 18-20 лютого 2022 року. У ній не беруть участі офіційні представники Росії.

У США називали дні проведення конференції як один зі сценаріїв, коли Росія може почати масштабний наступ.

Контекст

Масовані обстріли з боку російсько-окупаційних військ по всій лінії розмежування на Донбасі почалися 17 лютого. За дві доби в штабі ООС нарахували 60 і 66 обстрілів, з них більшість – із важкої артилерії.
У пресцентрі командування ООС заявили, що “противник продовжує свої пропагандистські методи ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних Сил України в обстрілах цивільного населення, приховуючи цим власні підступні дії”.
Командування операції Об’єднаних сил офіційно повідомило, що підрозділи ОС неухильно дотримуються Мінських домовленостей та норм міжнародного гуманітарного права. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний також заявив, що Україна не планує наступальної операції на Донбасі.

Західні розвідки неодноразово попереджали, що в ці дні Росія готує інсценовану провокацію на Донбасі (операцію “під чужим прапором”), щоб почати удари або наступ на територію України.

Володимир Зеленський перебував на Донеччині 17 лютого, зокрема відвідував українських військових на передовій.

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