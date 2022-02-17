Зеленський вийшов в Азовське море та перевірив охорону кордонів

Президент Володимир Зеленський ознайомився з порядком несення служби Морською охороною Державної прикордонної служби України в акваторії Азовського моря.
Про це в четвер, 17 лютого, інформує пресслужба глави держави.
Зеленський другий день перебуває з робочою поїздкою в Донецькій області на тлі загрози наступу з боку Російської Федерації.
Сьогодні він ознайомився з порядком несення служби Морською охороною Державної прикордонної служби в акваторії Азовського моря.
Глава держави вийшов у море на борту пошуково-рятувального судна “Капітан Чусов”.
Він заслухав інформацію щодо виконання завдань підрозділами Морської охорони в українській частині вод Азовського моря.
Під час переходу акваторією судно “Капітан Чусов” наблизилося до суден, які несуть бойове чергування, – корабля Морської охорони ДПСУ “Донбас” і малого броньованого катера Військово-морських сил ЗСУ “Лубни”.
Коли особовий склад вишикувався на верхній палубі, президент привітав військовослужбовців і подякував їм за службу.
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