Зеленський вийшов в Азовське море та перевірив охорону кордонів

Фото: пресслужба ОП

Президент Володимир Зеленський ознайомився з порядком несення служби Морською охороною Державної прикордонної служби України в акваторії Азовського моря.

Про це в четвер, 17 лютого, інформує пресслужба глави держави.

Зеленський другий день перебуває з робочою поїздкою в Донецькій області на тлі загрози наступу з боку Російської Федерації.

Сьогодні він ознайомився з порядком несення служби Морською охороною Державної прикордонної служби в акваторії Азовського моря.

Глава держави вийшов у море на борту пошуково-рятувального судна “Капітан Чусов”.

Він заслухав інформацію щодо виконання завдань підрозділами Морської охорони в українській частині вод Азовського моря.

Під час переходу акваторією судно “Капітан Чусов” наблизилося до суден, які несуть бойове чергування, – корабля Морської охорони ДПСУ “Донбас” і малого броньованого катера Військово-морських сил ЗСУ “Лубни”.

Коли особовий склад вишикувався на верхній палубі, президент привітав військовослужбовців і подякував їм за службу.

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